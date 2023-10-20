MasterChef’te favoriler kalma savaşı verecek! Eleme adayları belli oldu

MasterChef All Star yarışmasında mavi ve kırmızı takım 19 ekim Perşembe akşamı üçüncü defa karşı karşıya geldi. Şefler takımlardan ”Sakatatlar” konseptinde yedi yemek yapmalarını istedi.
Menüde ise şu yemekler yer aldı:
Koç yumurtası
Arnavut ciğeri
Dana yanak ve patates püresi ve demi glace
Trippa alla Romana
Nohutlu işkembe
Arpa şehriyeli oğlak başı
Kuzu yüreği dolması
Değerlendirme sonucuna göre ise kazanan ikinci kez Barış kaptanlığında kırmızı takım oldu.
Bireysel dokunulmazlık yarışına çıkan mavi takım bu etapta derin kızartma konseptinde yaratıcı yemekler çıkardı.
Barbaros, Dilara ve Tanya’nın tabakları en beğenilenler oldu. Dokunulmazlığı ise Barbaros kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
İki oyun sonunda eleme adayları: Esra, Kıvanç, Cemre ve Metin oldu.
Barbaros gecenin ilk eleme adayı olarak Sergen’i seçti. Oylama sonucuna göre altıncı gitme adayı Alican oldu.