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MARMARAY’DA ÇOCUKLARININ YANINDA BABAYA SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Marmaray’da Çocuklarının Yanında Babaya Saldıran Şüpheli Tutuklandı

Marmaray'da iki çocuğunun önünde yumruklanmıştı! Babaya saldıran şüpheli tutuklandı - Gazetevatan Haberler

İstanbul Marmaray hattında, çocuklarının yanında babaya yönelik gerçekleşen saldırı olayı kamuoyunda büyük tepki topladı. Süreyya Paşa İstasyonu’nda yaşanan olayda, iki çocukla seyahat eden Deniz Eroğlu, başka bir yolcuyla yaşadığı tartışmanın ardından şüpheli E.D. tarafından darp edildi.

Olay anı, çevredeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırı esnasında çocukların da olması durumu daha da üzücü hale getirdi. Eroğlu, aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldı ve burnunda kırık tespit edildi.

Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli E.D., “kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli İ.A. ise serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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Bu olay, Marmaray ve toplu taşıma araçlarında güvenlik konusunu tekrar gündeme getirdi. Uzmanlar, toplu taşıma yolcularının maruz kalabileceği benzer olaylara karşı daha etkili önlemler alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/

MARMARAY’DA ÇOCUKLARININ YANINDA BABAYA SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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