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TÜRKİYE’NİN İLK YÜZER DOĞAL GAZ ÜRETİM PLATFORMU OSMAN GAZİ FİLYOS LİMANI’NA ULAŞTI

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TÜRKİYE’NİN İLK YÜZER DOĞAL GAZ ÜRETİM PLATFORMU OSMAN GAZİ FİLYOS LİMANI’NA ULAŞTI

Türkiye’nin enerji sektöründe önemli bir dönüm noktası olan Osman Gazi Yüzer Doğal Gaz Üretim Platformu, yaklaşık iki aylık deniz yolculuğunun ardından Filyos Limanı’na başarıyla ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından İstanbul’dan uğurlanan platform, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefinde kritik bir rol oynayacak.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı' nda

Osman Gazi Platformu’nun Teknik Özellikleri ve Kapasitesi

  • Uzunluk: 298,5 metre

  • Genişlik: 56 metre

  • Derinlik: 29,5 metre

Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu olan Osman Gazi, günlük 10,5 milyon metreküp gaz işleme kapasitesine sahip. Karadeniz’deki üretimi iki katına çıkararak günlük 20 milyon metreküpe ulaşması planlanıyor. Bu kapasite, yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte.

İlk yüzer doğal gaz üretim platformu 'Osman Gazi' Filyos'a ulaştı

Enerji Bağımsızlığına Büyük Katkı

Platform, 2026 yılı ortalarında üretime başlayacak ve 20 yıl boyunca Filyos Limanı’nda sabit şekilde görev yapacak. Vardiyalı çalışan 140 personel ile Türkiye’nin enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunacak. Ülkemizin denizlerdeki enerji üretim kapasitesini artıracak bu dev proje, enerji sektöründe yerlileşme ve sürdürülebilirlik hedeflerine de destek olacak.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/

TÜRKİYE’NİN İLK YÜZER DOĞAL GAZ ÜRETİM PLATFORMU OSMAN GAZİ FİLYOS LİMANI’NA ULAŞTI
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