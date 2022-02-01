Elektrik ile doğalgaz fiyatına zam bekleniyor! Tarih verildi…
Elektrik ile doğalgaz fiyatına 1 Nisan’dan itibaren zam bekleniyor.
Elektrik ile doğalgaz fiyatına 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.
Milli gazetenin haberine göre; BOTAŞ’ın sanayiye ve elektrik üreten santrallara yüzde 15-20 aralığında zam yapması öngörülürken konut aboneleri için tarifenin değişmesi beklenmiyor.
Elektrikte de sanayiye bir miktar artış bekleniyor.
BOTAŞ, doğalgaz tarifelerini aylık olarak belirliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerini 3 ayda bir (gerektiğinde aylık) gözden geçiriyor.