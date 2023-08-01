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Survivor Sabriye Şengül’den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı!

Survivor Sabriye Şengül’den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Ağustos 2023 - 13:39

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül zaman zaman değişimiyle gündeme geliyor. Survivor Sabriye son olarak Phuket kaçamağı yaptı. Sporcu bikinili pozlarıyla ve son haliyle dikkat çekti.

Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 1

Boks ve Kickboks’ta 3 Türkiye şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor’a adını yazdıran isimler arasında yer alıyor.

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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 2

Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok. Kaslı vücudu ile beğeni topluyan Sabriye, Tayland’ın meşhur adası Phuket’te küçük bir kaçamak yaptı.

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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 3

Yoğun tempoda maçlara hazırlanan güzel sporcunun bikinili pozları hayranlarından beğeni topladı.

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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 4

Survivor Sabriye Şengül’ün tatil pozlarına “Doğal güzel”, “Barbie bebek gibisin”, “Filtreden uzak dur”, “Doğal halin en iyisi” yorumları geldi.

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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 5

YORUMLARDAN SONRA İSYAN ETMİŞTİ
Survivor Sabriye daha önce değişimi hakkında çıkan yorumlara isyan ederek “50 ayrı başarıya imza atsak da kilo vermemiz ya da yüzümüze küçük bir dokunuş yapmamız, bu başarılardan daha fazla konuşuluyor ve her şeyi unutturuyor. Bu kadınlar için asla adil bir durum değil. Türk kadınının başarısı daha çok konuşulmalıdır” demişti.

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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 6
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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 7
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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 8
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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 9
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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 10
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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 11
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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 12
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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 13
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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 14
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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 15
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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 16
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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 17
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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 18
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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 19
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Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı! - Sayfa 20

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