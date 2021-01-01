Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumu endişe uyandırıyor

Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumu endişe uyandırıyor
0 views
18 Kasım 2021 - 16:21

Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumu endişe uyandırıyor

Sağlığı merak konusu olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, uzun bir ara sonra Windsor Kalesi’nde görüntülendi. Fakat sosyal medyada Kraliçe II. Elizabeth’in sağlık durumuyla ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu endişe uyandırıyor

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in sağlık sorunları nedeniyle Glasgow’da gerçekleştirilen COP26 İklim Zirvesi’ne katılmamasının ardından gözler Birleşik Krallık’a çevrilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda, doktorların dinlenmesini tavsiye ettiği Kraliçe’nin Londra’daki Birinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen geleneksel “Rememberance Sunday” adlı anma törenine önce katılacağı açıklanmıştı, ardından Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kraliçe’nin belini incittiği gerekçesiyle törene katılmayacağı ifade edilmişti.

Sağlık durumu merak konusu olan Kraliçe II. Elizabeth, uzun zaman sonra görüntülendi. Windsor Kalesi’nde çekilen görüntülerde Kraliçe, İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter’ı kabul etti.

“KAN DOLAŞIMI ZAYIFLAMIŞ OLABİLİR”

Fakat kamuoyuna servis edilen fotoğrafları inceleyen bazı sosyal medya kullanıcıları Kraliçe II. Elizabeth’in sağlık durumunun kötü olduğunu öne sürdü. Kraliçe II. Elizabeth’in özellikle ellerini inceleyen insanlar, kraliçenin ellerinin mosmor olduğunu ve bunun “iyiye işaret olmadığını” iddia etti.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde Kraliçe II. Elizabeth’in ellerinin mor olmasının sebeplerinden birinin kan dolaşımının zayıflaması olduğu öne sürüldü.

Alman Bild gazetesine konuşan Doktor Bertel Berendes, “Bu izler bir şoktan ya da kan inceltme yönteminden oluşmuş olabilir” açıklamasını yaptı.

Öte yandan İngiliz Daily Star’ın haberinde ise sosyal medya kullanıcılarının Kraliçe’nin çok kilo kaybı yaşadığına dikkat çektiği belirtildi.

Fakat bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın açısından Kraliçe’nin ellerinin mosmor çıktığını öne sürdü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hulusi Akar’ın S-400 Açıklamasına ABD’den Sert YanıtHulusi Akar’ın S-400 Açıklamasına ABD’den Sert Yanıt
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: 7 askerimiz şehit olduAzerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: 7 askerimiz şehit oldu
Yunanistan’ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine karşılık veriliyorYunanistan’ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine karşılık veriliyor
Avrupa ve Asya’da ‘yeni salgın’ alarmı… Ölüm oranı yüzde 50’den fazla!Avrupa ve Asya’da ‘yeni salgın’ alarmı… Ölüm oranı yüzde 50’den fazla!
Bulgaristan’da seçim sonuçları belli olduBulgaristan’da seçim sonuçları belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deniz Akkaya: “Seren Serengil herşeyi Gülben Ergen’e bağlıyor”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumu endişe uyandırıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Ronay’dan 2 milyon liralık hediye!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazal Filiz Küçükköse: “Evde otur otur sıkıldım”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar 11’e Dayandı: MB’nin Kararı Ne Olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Marketlerde Karneyle Satış Dönemi: Yağ ve Şeker..
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli’den çarpıcı sözler! ‘Muhalifler beni bir günde harcadı…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi! Bikinili pozları mest etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nazlı Kayı’nın pozları nefes kesti! Fit vücuduyla büyüledi..
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeyma Subaşı’dan Arap Sevgiliyle Olay Pozlar: Dudak Dudağa Paylaştı
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü Astrolog Michaleya; Bella Ve Hadid’den(SOS) telefonu!Kasım 8, 2021-6:20 pm
Dizi sektörüne hızlı girişKasım 5, 2021-4:06 pm
Tüm Tayland’ın gözü Türkiye’de! Her maçını yüz binler izliyor…Kasım 4, 2021-10:32 am
Aleyna Tilki’den Londra Paylaşımı: Dünya Bir Cadı KazandıKasım 2, 2021-1:43 pm
Son dakika… Bakan Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 arttıKasım 1, 2021-10:57 am
Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay olduKasım 1, 2021-10:29 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!Ekim 30, 2021-1:21 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !