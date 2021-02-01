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Marcao Neden Saldırdı ?

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Marcao Neden Saldırdı ?
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17 Ağustos 2021 - 15:19
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Yeni sezonun ilk maçına Giresunspor karşısında çıkan Galatasaray’da skandal bir olay yaşandı. Sarı kırmızılıların savunma oyuncusu Marcao, Kerem Aktürkoğlu’na saldırdı. Olay sonrası Brezilyalı yıldız kırmızı kartla oyundan atıldı. İşte sahalarda ender görülen bu olayın perde arkası…

Marcao Kerem Aktürkoğlu'na neden saldırdı? İşte olayın perde arkası...

Galatasaray’ın Giresunspor deplasmanında futbol sahalarında ender görülebilecek olaylardan biri yaşandı ve Marcao, Kerem Aktürkoğlu’na saldırdı. Sinir krizi geçiren Marcao, Kerem’e attığı yumruk sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İşte olayın perde arkası…

Genç yıldız Marcao’ya ‘sus’ işaretiyle karşılık vermesi, Brezilyalı oyuncuyu çıldırttı. Marcao metrelerce koşarak takım arkadaşının yanına geldi, önce kafa attı sonra yumruk salladı.

Yaşanan şok olaya iki takımın oyuncuları müdahale etti. Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra 25 yaşındaki savunmacıyı 63. dakikada kırmızı kartla oyundan attı.

NEDEN YUMRUK ATTI?
Kerem Aktürkoğlu’nun kaçırdığı bir pozisyon sonrası Marcao, genç oyuncuya sert tepki gösteriyor. Kerem’in yaptığı bir hata sonrasında Marcao tepki göstermeye devam ediyor.

Görüntülerden de görüldüğü üzere Kerem de ‘Sus’ işareti yapıyor. Bunun üzerine Marcao da genç oyuncuya saldırıyor.

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