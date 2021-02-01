Fark Attılar !

Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, son yaptığı anketin sonuçlarını ‘Avrasya anket’ isimli Youtube kanalında açıkladı.

MÜLTECİ KARŞITLIĞI ARTTI

Ankete göre toplumdaki mülteci karşıtlığı daha da arttı. Ankete katılanların yüzde 81’i ‘Bu kişilerin ülkeye girişi engellenmeli, ülkede bulunanlar çok acil şekilde sınır dışı edilmelidir’ ifadesini işaretledi. ‘Mültecilerin ülkeye girişi engellenmeli’ diyenlerin oranı bir önceki aya göre 4 puan arttı.

“Bu insani bir sorundur. Hükümet mültecileri kabul ederek doğru olanı yapmaktadır” seçeneğini sadece yüzde 12 işaretledi. Yüzde 89’luk bir oran hükümetin mülteci politikasına karşı çıktığını belirtti. Katılımcıların yüzde 85.1’i “Mültecilerin gitmesini sağlayacaksa Türkiye Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmelidir” seçeneğini işaretledi.

ERDOĞAN’A FARK ATTILAR

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kalması halinde Akşener oyların yüzde 53.2’sini alırken Erdoğan yüzde 46.8’ini alıyor. Bir başka deyişle Akşener yarışı Erdoğan’ın yaklaşık 6 puan önünde bitiriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan’ın neredeyse 7 puan önünde bitiriyor. Anket sonucuna göre Kılıçdaroğlu yüzde 53.9 oy alırken Erdoğan yüzde 46.1 oranında oy alıyor.

İMAMOYLU VE YAVAŞ’TAN BÜYÜK FARK

Araştırmada İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday olduğu senaryoda en açık farklı sonuç ortaya çıktı. İmamoğlu, Erdoğan’a göre 18 puan fazla oy aldı. Avrasya anketine göre Erdoğan yüzde 41.1 oy alırken ‘İmamoğlu’na oy veririm’ diyenlerin oranı yüzde 58.9 oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı açık ara farkla geçti. Ankete katılanların yüzde 42.6’sı Erdoğan seçeneğini işaretlerken yüzde 57.4’ü Mansur Yavaş’ı seçti. Mansur Yavaş ile Tayyip Erdoğan arasında 15 puanlık bir fark oluştu.