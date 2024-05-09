Merve Taşkın’a gelen mesaj gündem oldu: “Eşimi test etmek istiyorum”

Onlyfans modeli Merve Taşkın gerek paylaşımları gerek açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Taşkın, kendisine gelen mesajları zaman zaman paylaşıyor. Fenomenin paylaştığı son mesaj ise gündeme geldi.
Onlyfans modeli Merve Taşkın, kendisine gelen son mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Bir kadından gelen mesajda yazanlar dikkat çekti.
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Merve Taşkın’a gelen mesajda “Merhaba canım ben eşimi test etmek istiyorum yardımcı olursan çok iyi olur” yazıyordu.
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Fenomen isim mesajı paylaşarak “Kadınlardan korkulur” dedi. O mesaj sosyal medyada gündem oldu.
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İşte o mesaj…
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