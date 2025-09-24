Mansur Yavaş’tan Sert Açıklama!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik konser operasyonu sonrasında düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş, Melih Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan adaletten bahsedilemeyeceğini belirtti.

Yavaş, FETÖ soruşturmaları ve 17-25 Aralık 2013 sonrası dönemde Gökçek’in örgüte imar rantları verdiğini ifade ederek, “FETÖ’den de Gökçek ve ailesi yargılanmadan bu ülkede adaletten bahsedemezsiniz” dedi. Başkan, konser harcamalarıyla ilgili soruşturma kapsamında ise şeffaflık ve eşit uygulama vurgusu yaptı: “Benzer işleri yapan firmalardan rakamları alırsınız. Eğer Ankara Büyükşehir daha pahalı yaptıysa cezasını çekerler, asla arkasında durmayız. Ancak aynı rakamlar ise lekelenmeme hakkı vardır.”

Yavaş, operasyonda gözaltına alınan belediye görevlilerinin sabah erken saatlerde evlerinden apar topar alınmasını eleştirerek, hukukun bu şekilde çiğnenmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Gökçek dönemine dair birçok dosya ve şikâyet olduğunu, ancak bunların çoğunun takipsizlikle sonuçlandığını ve bazı dosyalara işlem yapılmadığını belirtti.

Başkan, belediye bütçesinin şeffaf şekilde kullanıldığını vurgularken, Gökçek’in oğluna ve yakın çevresine yapılan usulsüz harcamaları ve imar rantlarını eleştirdi. Yavaş, “Bu ailenin soruşturmadan muaf olduğunu görüyoruz. Ancak inşallah bir gün adalet tesis edecek, herkes işlediği suçun cezasını sonuna kadar çekecek” ifadelerini kullandı.

Yavaş, konuşmasını şöyle tamamladı: “Konser soruşturmasının en adil şekilde yapılmasını istiyoruz. Adaletin herkese eşit uygulanmasını talep ediyoruz.”