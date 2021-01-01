Genç Modacı’dan İlginç Tepki

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Demet Akalın ve Arzu Sabancı Suriyeli ve Afgan mültecilerin ülkemizde

gitmeleri için yaptığı açıklamaya ilginç bir açıklamada

genç modacı’dan geldi.

Ülkemizde iyi para bırakan Arapları unutmayalım

Yaptığı çizimlerle büyük beğeni toplayan genç modacı

Melike Çamlıoğlu Araplar ülkemize iyi para bıraktılar son

zamanlarda Suriyelilerin ülkemizde gitmesi için gösterilen

tepkilere anlam veremediğini açıkladı.

Dubai de Arap ülkelerinde çizdiği modellerin çok iyi sattığını

modacı Melike Çamlıoğlu ” Tabi ki her ülkede olduğunu

gibi Suriyelerin kötü insanları var Görüyorum kendilerine

hiç bakmayanlar bile var ama Ülkemizde bunları zengin

olanları geldi Arap ülkelerin bir çok müşterilerim var çok

zenginin de orta halli müşterilerim bizi çok seviyorlar iyi

para bırakıyorlar dedi.

Demet hanıma ve Arzu hanım gibi bir çok vatandaşımız

sosyal medyada okuyorum acımasız tepkilerine kızıyorum

dedi.

genç modacı Araplara en çok ipek kumaş ve modeller

satıyor.

Dubai ‘de en çok tercih edilen , kumaş genellikle dupioni ipek dediğimiz ipektir. Ortalama Sıcaklık Dubai’de 50 derece olduğunda insanların tercihi de tabi ki , su çeken selülozik ve terletmeyen hidrolik kumaşları onların birinci tercihleri arasındadır. Erkekler de aynı şekilde kundura giydikleri vakit dupioni ipeği tercih ediyorlar ki bu; onların resmi kıyafetleri oluyor. Önemli olan bu kıyafetlerin rahatlığı ve rehavetiyle sağlıklı bir gün , yarına keyifli bir hoşsohbet bırakmak.