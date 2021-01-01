Genç Modacı’dan İlginç Tepki

Demet Akalın ve Arzu Sabancı Suriyeli ve Afgan mültecilerin ülkemizde
gitmeleri için yaptığı açıklamaya ilginç bir açıklamada
genç modacı’dan geldi.
Ülkemizde iyi para bırakan Arapları unutmayalım
Yaptığı çizimlerle büyük beğeni toplayan genç modacı
Melike Çamlıoğlu Araplar ülkemize iyi para bıraktılar son
zamanlarda Suriyelilerin ülkemizde gitmesi için gösterilen
tepkilere anlam veremediğini açıkladı.
Dubai de Arap ülkelerinde çizdiği modellerin çok iyi sattığını
modacı Melike Çamlıoğlu ” Tabi ki her ülkede olduğunu
gibi Suriyelerin kötü insanları var Görüyorum kendilerine
hiç bakmayanlar bile var ama Ülkemizde bunları zengin
olanları geldi Arap ülkelerin bir çok müşterilerim var çok
zenginin de orta halli müşterilerim bizi çok seviyorlar iyi
para bırakıyorlar dedi.
Demet hanıma ve Arzu hanım gibi bir çok vatandaşımız
sosyal medyada okuyorum acımasız tepkilerine kızıyorum
dedi.
genç modacı Araplara en çok ipek kumaş ve modeller
satıyor.
Dubai ‘de en çok tercih edilen , kumaş genellikle dupioni ipek dediğimiz ipektir. Ortalama Sıcaklık Dubai’de 50 derece olduğunda insanların tercihi de tabi ki , su çeken selülozik ve terletmeyen hidrolik kumaşları onların birinci tercihleri arasındadır. Erkekler de aynı şekilde kundura giydikleri vakit dupioni ipeği tercih ediyorlar ki bu; onların resmi kıyafetleri oluyor. Önemli olan bu kıyafetlerin rahatlığı ve rehavetiyle sağlıklı bir gün , yarına keyifli bir hoşsohbet bırakmak.