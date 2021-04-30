Mahşere Kaldı Yakında Tüm Digital Platformlarda

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Hakan Tosun yeni çalışması ‘’Mahşere Kaldı’’ yı müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Kemal Aslan’ın yaptığı yeni çalışması ‘’Mahşer Kaldı’’nın sözleri Şebnem Sungur’a, müziği ise Gökhan Tepe’ye nın aranjörlüğünü ise Fırat Özbaylar üstlendi. Yönetmenliğini Erkan Nas’ın yapmış olduğu ‘Mahşere Kaldı’ şarkısının klibi Galata’da çekildi.

Klip 3 Günde Tamamlandı

Hakan Tosun yeni çalışmasıyla ilgili ise; ‘’Altı Aydan beri uzun bir süredir stüdyo çalışmasının ardından büyük bir heyecan yaşıyorum. 200 yıllık bir tarihi olan özel bir yapıda The Galata çekilen klibimizde 30 kişilik bir ekiple çalıştık. Çekimleri 3 günde tamamlandı. Galata atmosferi gece ve gündüz bizi çok etkiledi. Pandemi sürecinde müziği ve dinleyicilerimi çok özledim. Bu süreçte bana çok mesaj geldi. Bende bu çalışma ile seyircimin, müzikseverlerin karşılarında olacağım. ‘’ dedi.