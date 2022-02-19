Ece Seçkin kalçasına kadar dekolte verdi! “Altında bir şey yok! Bu ne ya?”
Ece Seçkin son pozuyla takipçilerinin dikkatini çekti. Kalça dekoltesiyle sosyal medyayı sallayan Ece Seçkin’e yorum yağdı. Ece Seçkin’in iddialı tarzına “Altında bir şey yok! Bu ne ya?” yorumları yağdı.
Eylül ayında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan şarkıcı Ece Seçkin sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Ünlü şarkıcı cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Ece Seçkin cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Instagram’da 1,8 milyon takipçisi bulunan Seçkin, balkonda derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle çekilen karelerini ay ve sarı kalp emojisi koyarak yayınladı.
Siyah elbisesiyle poz veren Ece Seçkin’e binlerce yorum geldi.
Kimi Ece Seçkin’e “Yakıyorsun” derken kimisi de “Altına bir şey giymemişsin, bu ne ya?” diyerek tepki gösterdi
İşte o paylaşım…
Ünlü şarkıcının öne çıkan diğer paylaşımları ise şöyle…