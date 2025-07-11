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Macron’dan Filistin İçin Uluslararası Çağrı!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin’in devlet olarak tanınması çağrısında bulunarak, uluslararası toplumun bu konuda birlik olması gerektiğini ifade etti. İngiltere ziyareti kapsamında Başbakan Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, Gazze’de acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini belirtti. “Sonu ve stratejisi olmayan bir savaş, bölge güvenliğini tehdit ediyor” diyen Macron, barış için iki devletli çözümün şart olduğunu vurguladı.

Macron, “Filistin devletini tanımak konusunda Paris’te, Londra’da ve tüm dünyada seslerimizi birleştirmeliyiz” ifadeleriyle, dünya liderlerine ortak hareket etme çağrısında bulundu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da iki devletli çözüm modeline destek verdiklerini ve Gazze’de insani yardımların artırılması gerektiğini söyledi. Her iki lider, Orta Doğu’da kalıcı barış için siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Macron’dan Filistin İçin Uluslararası Çağrı!
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