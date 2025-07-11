Japonya ile Çin Arasında Hava Gerilimi!

Doğu Çin Denizi’nde Japonya ile Çin arasında tansiyon yeniden yükseldi. Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’e ait bir JH-7 savaş uçağının, Japonya’nın elektronik istihbarat uçağı YS-11EB’ye yalnızca 30 metre mesafeye kadar yaklaştığı bildirildi. Olayın Japon hava sahasının dışında gerçekleşmesine rağmen, Japon tarafı bu yakınlaşmayı tehlikeli bir hareket olarak nitelendirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Tokyo Büyükelçiliği aracılığıyla resmi bir protesto ileterek, benzer manevraların bölgede hava güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti. Japon yetkililer, böyle yakın temasların olası bir kazaya neden olabileceği uyarısında bulundu.

Bu olay, Çin savaş uçaklarının Japon uçaklarına yönelik son aylarda gerçekleştirdiği tehlikeli yakınlaşmaların son halkası oldu. Haziran ayında da bir Çin J-15 savaş uçağı, Japon deniz devriye uçağına 45 metre kadar yaklaşarak uzun süre takip etmişti. Japon Hava Kuvvetleri, bu tür gelişmelere karşı bölgedeki devriyelerini ve önleme uçuşlarını artırdı.

Öte yandan, bölgede yaşanan bu gerilimin gölgesinde, ABD, Japonya ve Güney Kore, B-52 bombardıman uçağının da katıldığı bir ortak hava tatbikatı düzenledi. Tatbikatın, Çin ve Kuzey Kore’nin artan askeri faaliyetlerine karşı bölgesel caydırıcılığı güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi.

Çin’in özellikle Senkaku Adaları çevresindeki uçuş ve keşif faaliyetlerini artırması, bölgedeki askeri gerginliği derinleştiriyor. Japonya, kendi hava sahasını korumak amacıyla bölgeye daha fazla savaş uçağı ve radar sistemi konuşlandırmayı planlıyor.