Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

‘Hayatım skandallarla geçti’ diyerek anlattı! TV8’de çıkan ‘imam’ ile ilgili anısı şaşırttı

‘Hayatım skandallarla geçti’ diyerek anlattı! TV8’de çıkan ‘imam’ ile ilgili anısı şaşırttı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
31 Mart 2024 - 9:29

Acun Ilıcalı, Saba Tümer’in YouTube programına konuk oldu. Özel hayatı ve iş hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Ilıcalı, “Hayatım skandallarla geçti” diyerek TV8’deki bir programa katılan imamla ilgili anlattığı anısı ile şaşkına çevirdi.

'Hayatım skandallarla geçti' diyerek anlattı! TV8'de çıkan 'imam' ile ilgili anısı şaşırttı - Sayfa 1

Kahkahalarıyla adından söz ettiren Saba Tümer YouTube’da Kimseye Anlatmadıklarımı Anlatıyorum adından bir programa başladı. Programın ilk konuğu ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı oldu.

16

'Hayatım skandallarla geçti' diyerek anlattı! TV8'de çıkan 'imam' ile ilgili anısı şaşırttı - Sayfa 2

Özel hayatı ve iş hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Ilıcalı bir anısı ile herkesi kahkahaya boğdu. ‘Benim hayatım rezil olmakla geçti’ diyen Ilıcalı ‘Ben muhabbet edip üçüncü dakika tanımadığım insanlar oldu. Arkadaşım zannedip konuşuyorum üçüncü dakika… Ya benim başıma neler geldi bu insan tanımamaktan’ dedi.

26

'Hayatım skandallarla geçti' diyerek anlattı! TV8'de çıkan 'imam' ile ilgili anısı şaşırttı - Sayfa 3

Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti; ”Bir gün hiç unutmuyorum. O Ses Türkiye Hasan var şampiyon olmuştu. Bir gün bir statta Hasan’ı gördüm. O Ses’in de yıldızlarını yılbaşında çıkarma kararı aldık. Gördüm statda milli maç. Dedim ‘Ne yapıyorsun? Yılbaşında beraberiz. ‘Ne yapacağız?’ diye sordu.

36

'Hayatım skandallarla geçti' diyerek anlattı! TV8'de çıkan 'imam' ile ilgili anısı şaşırttı - Sayfa 4

Dedim ne yapacaksın şarkı söyleyeceksin. ‘Kim söyleyecek abi?’ dedi. Sen söyleyeceksin kim söyleyecek sakın program yapma arayacaklar seni dedim.

46

'Hayatım skandallarla geçti' diyerek anlattı! TV8'de çıkan 'imam' ile ilgili anısı şaşırttı - Sayfa 5

‘BİZİM KANALDA ÇIKAN İMAM…’

Sonra Esat geldi kiminle konuştuğumu sordu. O Ses Hasan’la konuştuğumu söyledim. Bana nerede olduğunu sordu. Uzaktan gösterince onun Hasan olmadığını söyledi. Konuştuğum kişinin de ramazanda bizim kanalda çıkan imam arkadaş olduğunu söyledi”

56

'Hayatım skandallarla geçti' diyerek anlattı! TV8'de çıkan 'imam' ile ilgili anısı şaşırttı - Sayfa 6

Acun Ilıcalı’nın bu anlattıkları karşısında çok şaşıran Saba Tümer ‘İnanmıyorum sana’ dedi. Ilıcalı’da ‘Hayatım skandallarla geçti’ diyerek yanıt verdi.

66
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP’li belediye başkan adayına silahlı saldırı! ‘Tamamen öldürmeye teşebbüs’MHP’li belediye başkan adayına silahlı saldırı! ‘Tamamen öldürmeye teşebbüs’
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Fenomenlerin el konulan mal varlığı ne kadar?İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Fenomenlerin el konulan mal varlığı ne kadar?
Fenerbahçe’nin kozu FIFA! Eğer ceza gelirse…Fenerbahçe’nin kozu FIFA! Eğer ceza gelirse…
Ünlülerin Ramazan bayramı sahne ücretleri ağızları açık bıraktıÜnlülerin Ramazan bayramı sahne ücretleri ağızları açık bıraktı
Diyarbakır’da oy pusulaları askeri helikopterle taşındıDiyarbakır’da oy pusulaları askeri helikopterle taşındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye sandık başında: Oy verme işlemi başladı! Kaçta bitecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP’li belediye başkan adayına silahlı saldırı! ‘Tamamen öldürmeye teşebbüs’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cübbeli Ahmet, Erdoğan’ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Fenomenlerin el konulan mal varlığı ne kadar?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’nin kozu FIFA! Eğer ceza gelirse…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlülerin Ramazan bayramı sahne ücretleri ağızları açık bıraktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Hayatım skandallarla geçti’ diyerek anlattı! TV8’de çıkan ‘imam’ ile ilgili anısı şaşırttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Makyajsız görenler şaşkın! ‘Bu Hadise mi, tanıyamadım’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cesur sahnelerle ilgili konuştu: ‘Beni korkutan asıl…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyarbakır’da oy pusulaları askeri helikopterle taşındı
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır’da oy pusulaları askeri helikopterle taşındıMart 31, 2024-9:15 am
21 ilde DEAŞ operasyonu… Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 şüpheli yakalandıMart 31, 2024-9:14 am
Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli olduMart 31, 2024-9:13 am
Gaye Erkan’ın, kapattığı tesisleri geri istedilerMart 31, 2024-9:12 am
Depremzedelere çadırda iftar veren Diyanet orucunu lüks salonda açtıMart 29, 2024-3:47 pm
Sigaraya dev zam geliyor. Tarih verildi. Dedeleriniz gibi tütün saracaksınızMart 29, 2024-3:46 pm
Araçları sattıracak ya da otoparka çektirecek zam geliyorMart 29, 2024-3:45 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !