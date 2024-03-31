‘Hayatım skandallarla geçti’ diyerek anlattı! TV8’de çıkan ‘imam’ ile ilgili anısı şaşırttı

Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti; ”Bir gün hiç unutmuyorum. O Ses Türkiye Hasan var şampiyon olmuştu. Bir gün bir statta Hasan’ı gördüm. O Ses’in de yıldızlarını yılbaşında çıkarma kararı aldık. Gördüm statda milli maç. Dedim ‘Ne yapıyorsun? Yılbaşında beraberiz. ‘Ne yapacağız?’ diye sordu.