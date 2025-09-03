Konya’daki Skandal Doktor Olayına Ömer Çelik’ten Tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Konya’da yaşanan ve kamuoyunda infiale yol açan doktor skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu. Muayene için gelen genç bir kadına kıyafeti nedeniyle “teşhirci” diyerek muayene etmeyen doktorun tutumunu sert bir dille eleştiren Çelik, bu davranışın hekimlik mesleğiyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtti.

Olay, Konya Meram Devlet Hastanesi’nde iddia edildiği gibi, bir doktorun kıyafeti “açık” diye muayene etmeyi reddettiği genç bir kadını “teşhirci” olmakla suçlamasıyla ortaya çıkmıştı. Hastanın gözyaşlarına boğulduğu o anların kayda alınması üzerine, sosyal medyada geniş çaplı bir tepki oluşmuştu. Sağlık Bakanlığı da olayın ardından derhal harekete geçerek doktor hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

AK Parti MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Ömer Çelik, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bir doktorun hastayı kıyafetinden dolayı muayene etmemesi hiçbir şekilde kabul edilemez ve son derece yanlıştır,” dedi. Çelik, hekimliğin bir “insanlık sanatı” olduğunu vurgulayarak, hekimin hasta karşısında her türlü ön yargıdan arınmış olması gerektiğini dile getirdi. “Bir hekim, hastasına baktığı zaman onun cinsiyetini, kılık kıyafetini, etnik ya da mezhebi aidiyetini görmez. Sadece tedaviye odaklanır,” diyerek doğru hekimlik yaklaşımını tanımladı.

Çelik, özellikle bir kadını “teşhircilik” gibi ağır bir ithamla suçlamanın “son derece münasebetsiz ve hekimlikle bağdaştırılamayacak” bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Ancak bu tür tekil örneklerin, Türk hekimlerinin fedakâr çalışmalarını gölgelememesi gerektiğini de ekledi. COVID-19 salgını dönemindeki özverili çalışmaları hatırlatan Çelik, Türk sağlık çalışanlarının “vatanseverliğin tanımını yeniden yazdığını” belirtti ve bu olayın istisnai bir durum olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.