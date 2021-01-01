Lüks Aracı Pert Oldu !

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Serenay Sarıkaya’nın fiyat etiketi 1 milyon tl olan Volvo marka aracı önceki akşam Etiler’de bir kazaya karıştı. Araçta yüksek miktarda hasar oluştu.

Magazin gündeminden asla düşmeyen güzel oyuncu özel hayatı ve aşk hayatı ile oldukça konuşuluyor. Serenay Sarıkaya bu sefer korkutucu bir olay yaşadı! Serenay Sarıkaya’nın Volvo marka lüks aracı önceki akşam Etiler’de Baltalimanı yolunda kaza geçirdi. Karşı istikametten gelen minibüs ile çarpışan araçta yüklü miktarda maddi hasar oluştu.

Serenay Sarıkaya önceki gece bir lüx bir lokantada vakit geçirdi. Yemek sonrası evine dönmek için şoförünün gelmesini bekliyordu, ancak şoförü, Volvo marka lüks otomobil ile oyuncuyu almaya giderken Etiler-Baltalimanı arasında talihsiz bir kaza yaptı. Karşı şeritten gelen bir minibüs ile çarpıştı. Maddi hasar meydana geldi, can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

OTOMOBİLİNİN ZARAR GÖRMESİNİ HİÇ DERT ETMEDİ!

Kazadan haberdar olan Serenay Sarıkaya’nın ilk yaptığı şey şoförünün sağlık durumunu sormak oldu. İyi haberini alınca çok rahatladı.

LÜX ARACIN KAZA MASRAFI 100 BİN!

Serenay Sarıkaya, ‘ Kaza üzücü, kimsenin yaralanmaması ise sevindirici. Cana değil, mala gelsin. Hepsi telafi olur’ dedi. Serenay’ın arabasında 100 bin TL’lik masraf olduğu öğrenildi.