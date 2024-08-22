Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz konuştu!

Evinde düşüp bilincini kaybeden eski haber spikeri Reha Muhtar, hastanede entübe edilmişti. Babasıyla kalan 15 yaşındaki Poyraz’a ulaşamayan anne Deniz Uğur, oğlunu şarkıcı Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı Yumlu’nun alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

“BUNLAR ÇETE Mİ?”

Deniz Uğur dün “Bana ‘Çocuk anneye gitmek istemiyor’ diyorlar. Yasal olarak anneye gelmek istemiyorsa, devletin himayesinde olması gerekir. Dış kapının mandalı olan insanlar çocuğumu benden kaçırıyor. Bunlar çete mi?” dedi.

“İDDİALAR ASILSIZ”

Nilüfer bir açıklama yaptı ve “İddialar asılsız ve yersizdir. Çocuk annesine gitmek istemediğini zaten defalarca belirtmiştir. Poyraz’ın velayeti de babasındadır” diye konuştu.

Poyraz da bir video paylaşıp şunları söyledi:

“Annem benim kaçırıldığımı söylüyor ama ben kaçırılmadım, ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. Benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum.”