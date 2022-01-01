Neymar’ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı
Fransız ekip PSG’nin süper yıldızı Neymar, yeni sevgilisini aylardır gözlerden saklıyordu. Brezilyalı yıldız uzun zaman sonra ilişkisini açıkladı.
Geçtiğimiz Ağustos ayında Ibiza’da bir kadınla tatil yaparken görüntülenen Brezilyalı süper yıldız Neymar’ın yanındaki kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti.
Ender de olsa Neymar’ın birlikte görüntülendiği Bruna Biancardi‘nin, Brezilyalı yıldızın yeni sevgilisi olduğu kesinlik kazandı.
PSG’nin yıldızı yılbaşı tatili için ülkesi Brezilya’ya gitmiş, sevgilisi Bruna’yı ailesiyle tanıştırmıştı.
Bruna ve ailesiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa rağmen halen sevgilisini gizleyen Neymar sonunda beklenen paylaşımı yaptı.
Uzun süredir Neymar’ın birlikteliği sürdürdüğü Bruna Biancardi’yle olan ilişkisini Instagram’dan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Model olan Bruna uzun süredir sürekli Paris’ten paylaşımlar yapıyor, bu paylaşımlar da Neymar iddialarını destekliyordu.
Neymar son yaptığı açıklamada ‘Neredeyse 30 yaşındayım ve iyi bir kariyerim var. Tek oğlum olan Davi Lucca’ya 2 kardeş daha yapmak istiyorum’ demişti.
Sonunda ilişkilerini göz önünde yaşayan Bruna ile Neymar’ın önümüzdeki yaz aylarında evlenmesi bekleniyor.
Brezilya’da ünlü bir model olan Bruna’nın Instagram’da 600 bin takipçisi bulunuyor.
Aynı zamanda iş insanı olan güzel modelin bir giyim şirketi de bulunuyor.
Başarılı model sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
İşte one çıkan bazı paylaşımları…