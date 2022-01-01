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Neymar’ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı

Neymar’ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı
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19 Ocak 2022 - 11:43

Neymar’ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı

Fransız ekip PSG’nin süper yıldızı Neymar, yeni sevgilisini aylardır gözlerden saklıyordu. Brezilyalı yıldız uzun zaman sonra ilişkisini açıkladı.

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 1

Geçtiğimiz Ağustos ayında Ibiza’da bir kadınla tatil yaparken görüntülenen Brezilyalı süper yıldız Neymar’ın yanındaki kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti.

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 2

Ender de olsa Neymar’ın birlikte görüntülendiği Bruna Biancardi‘nin, Brezilyalı yıldızın yeni sevgilisi olduğu kesinlik kazandı.

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 3

PSG’nin yıldızı yılbaşı tatili için ülkesi Brezilya’ya gitmiş, sevgilisi Bruna’yı ailesiyle tanıştırmıştı.

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 4

Bruna ve ailesiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa rağmen halen sevgilisini gizleyen Neymar sonunda beklenen paylaşımı yaptı.

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 5

Uzun süredir Neymar’ın birlikteliği sürdürdüğü Bruna Biancardi’yle olan ilişkisini Instagram’dan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 6

Model olan Bruna uzun süredir sürekli Paris’ten paylaşımlar yapıyor, bu paylaşımlar da Neymar iddialarını destekliyordu.

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 7

Neymar son yaptığı açıklamada ‘Neredeyse 30 yaşındayım ve iyi bir kariyerim var. Tek oğlum olan Davi Lucca’ya 2 kardeş daha yapmak istiyorum’ demişti.

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 8

Sonunda ilişkilerini göz önünde yaşayan Bruna ile Neymar’ın önümüzdeki yaz aylarında evlenmesi bekleniyor.

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 9

Brezilya’da ünlü bir model olan Bruna’nın Instagram’da 600 bin takipçisi bulunuyor.

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 10

Aynı zamanda iş insanı olan güzel modelin bir giyim şirketi de bulunuyor.

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 11

Başarılı model sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

İşte one çıkan bazı paylaşımları…

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 12

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 14

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 16

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 17

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 18

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 25

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 26

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 29

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 33

Neymar'ın sır gibi saklanan sevgilisi ortaya çıktı! Cesur pozları olay yarattı - Sayfa 42

 

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