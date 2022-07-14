Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı!

İngiltere’de yayınlanan ve büyük ilgi gören reality şov programı Love Island’ın (Aşk Adası) Türk oyuncusu Ekin-Su Cülcüoğlu, şok edici bir itirafta bulundu.

27 yaşındaki İngiliz-Türk oyuncu Ekin-Su Cülcüoğlu, Love Island’ın yayınlanan son bölümünde kızlarla terasta otururken bir itirafta bulundu.

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Sun’da yer alan habere göre, Ekin-Su, yine şov programının katılımcılarından Davide Sanclimenti ile cinsel ilişkiye girdiğini oldukça farklı bir şekilde ifade etti.

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Kızlar, hep beraber terasta otururken, Gemma Owen, “Ekin, dün gece Davide ve sen yataktayken neler oldu?” dedi. Gülümseyen Ekin-Su, “Kesinlikle hiçbir şey” yanıtını verdi.

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Kızlar şaka yollu olarak “yalancı” deyince, Ekin Su, “Bir şeye fön çektim. Tam 10 saniyede kurudu” diye ekledi.

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Güzel oyuncunun bu açıklaması hem arkadaşları arasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Love Island, daha önce pek çok kez müstehcen görüntülerle gündeme gelmişti.

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Aşk, entrika ve cinselliğin eksik olmadığı ada, kapalı kapılar ardında gerçekleşen olaylarla da çok konuşuluyor.

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