Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı!

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı!
5 views
14 Temmuz 2022 - 13:53

İngiltere’de yayınlanan ve büyük ilgi gören reality şov programı Love Island’ın (Aşk Adası) Türk oyuncusu Ekin-Su Cülcüoğlu, şok edici bir itirafta bulundu.

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 1

27 yaşındaki İngiliz-Türk oyuncu Ekin-Su Cülcüoğlu, Love Island’ın yayınlanan son bölümünde kızlarla terasta otururken bir itirafta bulundu.

120

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 2

Sun’da yer alan habere göre, Ekin-Su, yine şov programının katılımcılarından Davide Sanclimenti ile cinsel ilişkiye girdiğini oldukça farklı bir şekilde ifade etti.

220

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 3

Kızlar, hep beraber terasta otururken, Gemma Owen, “Ekin, dün gece Davide ve sen yataktayken neler oldu?” dedi. Gülümseyen Ekin-Su, “Kesinlikle hiçbir şey” yanıtını verdi.

320

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 4

Kızlar şaka yollu olarak “yalancı” deyince, Ekin Su, “Bir şeye fön çektim. Tam 10 saniyede kurudu” diye ekledi.

 

420

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 5

Güzel oyuncunun bu açıklaması hem arkadaşları arasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

520

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 6

Love Island, daha önce pek çok kez müstehcen görüntülerle gündeme gelmişti.

620

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 7

Aşk, entrika ve cinselliğin eksik olmadığı ada, kapalı kapılar ardında gerçekleşen olaylarla da çok konuşuluyor.

720

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 8
820

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 9
920

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 10
1020

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 11
1120

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 12
1220

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 13
1320

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 14
1420

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 15
1520

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 16
1620

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 17
1720

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 18
1820

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 19
1920

Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı! - Sayfa 20

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatlarında enflasyon depremiAltın fiyatlarında enflasyon depremi
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük indirim, otogaza zam geldiAraç sahipleri dikkat! Benzine büyük indirim, otogaza zam geldi
Ankara’nın Suriye hamlesine ABD’den üst düzey tepki! “Çok sert bir şekilde karşı çıkıyoruz”Ankara’nın Suriye hamlesine ABD’den üst düzey tepki! “Çok sert bir şekilde karşı çıkıyoruz”
Eski AKP’li vekilin ’15 Temmuz’ sözleri olay oldu! “İnsanlar uçağa kafa atarak şehit oldu”Eski AKP’li vekilin ’15 Temmuz’ sözleri olay oldu! “İnsanlar uçağa kafa atarak şehit oldu”
Süleyman Soylu’dan Ertuğrul Özkök’e eleştiri! “Eski Türkiye’den kalma…”Süleyman Soylu’dan Ertuğrul Özkök’e eleştiri! “Eski Türkiye’den kalma…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BRAVO MERVE
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mine Tugay’dan süper minisiyle cesur poz!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir’in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! “Özel hayatım, size ne!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aslı Enver göğüs dekolteli tekne pozlarıyla büyüledi! “Her halinle güzelsin”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kuzey Kore ile Ukrayna gerilimi! Zelenskiy: Çok sert tepki verilecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Altın fiyatlarında enflasyon depremi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük indirim, otogaza zam geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’nın Suriye hamlesine ABD’den üst düzey tepki! “Çok sert bir şekilde karşı çıkıyoruz”
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika hava durumu tahminleri! Bugün (14 Temmuz) hava nasıl olacak?Temmuz 14, 2022-10:05 am
Datça’da orman yangını! Karayolu kapatıldı, evler tahliye edildiTemmuz 13, 2022-4:19 pm
Meteoroloji’den birçok il için sağanak uyarısı! İşte il il 13 Temmuz hava durumu…Temmuz 13, 2022-3:36 pm
Datça açıklarında korkutan deprem! Şiddeti 4 büyüklüğünde kaydedildiTemmuz 13, 2022-3:33 pm
Son dakika hava durumu tahminleri! Yarın hava nasıl olacak?Temmuz 13, 2022-9:23 am
Deprem mi oldu? 4 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 4, 2022-9:25 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammı belli oldu! 2022 Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?Temmuz 1, 2022-5:42 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !