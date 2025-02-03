LOTTIE MOSS’TAN ŞAŞIRTAN HAMLE: EROTİK POZLAR VERDİĞİ UYGULAMADAN AYRILDI!

LOTTIE MOSS’TAN RADİKAL KARAR: EROTİK POZLAR VERDİĞİ ONLYFANS’A VEDA ETTİ!
KATE MOSS’UN KARDEŞİ LOTTIE MOSS, ONLYFANS PLATFORMUNDA VERDİĞİ MÜSTEHCEN POZLAR VE AİLESİYLE YAŞADIĞI SORUNLARLA sık sık GÜNDEME GELİYORDU. ANCAK ŞİMDİ, MOSS, ŞAŞIRTAN BİR KARAR ALARAK ONLYFANS’A VEDA ETTİ.
2021’DE LOS ANGELES’A TAŞINAN LOTTIE MOSS, YETİŞKİNLERE YÖNELİK ABONELİK SİTESİ ONLYFANS’A KATILMIŞ VE BURADA EROTİK İÇERİKLER PAYLAŞMAYA BAŞLAMMIŞTI. BUNUN SONUCUNDA AİLESİYLE BÜYÜK SORUNLAR YAŞAYAN MOSS, KENDİNE YENİ BİR YOL ÇIZMA KARARI ALDI.
GEÇTİĞİMİZ YIL UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI VE DEPRESYON İLE MÜCADELE EDEN MOSS, ALKOL VE UYUŞTURUCUYU BIRAKMA KARARI ALMIŞ VE İŞ HAYATINA GERİ DÖNMEYİ AMAÇLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI.
SON OLARAK, LOTTIE MOSS, ONLYFANS’A TAMAMEN VEDA ETTİĞİNİ VE HAYATINDA YENİ BİR BÖLÜME GEÇİŞ YAPTIĞINI PAYLAŞTI. RÖPORTAJINDA “ŞU ANDA HAYATIMDA EN MUTLU OLDUĞUM DÖNEMDEYİM” DİYEN MOSS, DOĞRU YOLDA İLERLEDİĞİNİ BELİRTTİ.
LOTTIE MOSS’UN BU KARARI, HAYRANLARI TARAFINDAN ŞAŞKINLIKLA KARŞILANSA DA, KENDİNE YENİ BİR YOL ÇİZMİŞ OLUYOR.
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