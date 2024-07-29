LGS nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları belli odu.
Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarnı açıkladı.
MEB’in açıkladığı bilgilere göre, sonuçlar meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.
LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
LGS 2. nakil tercih süreci 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar 5 Ağustos tarihinde duyurulacak.
Öte yandan LGS nakil işlemi yapmak isteyen öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek yapabilir.