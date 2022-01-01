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Ukrayna’nın işgali: ABD, İngiltere ve AB, Rus petrol ürünlerine yasak ve sınırlamalar getirdi

Ukrayna’nın işgali: ABD, İngiltere ve AB, Rus petrol ürünlerine yasak ve sınırlamalar getirdi
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09 Mart 2022 - 15:21

 

Ukrayna’nın işgali: ABD, İngiltere ve AB, Rus petrol ürünlerine yasak ve sınırlamalar getirdi

 

 

 

ABD ve İngiltere, Ukrayna’nın işgaline karşı Rusya’ya yönelik ekonomik tepkileri bir aşama daha ileriye götürerek petrolünü yasaklamaya karar verirken Avrupa Birliği de Rusya doğal gazına bağımlılığını koparacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden bu adımın “Rusya ekonomisinin can damarını” hedeflediğini söyledi.

Enerji ihracatı Rusya için hayati bir gelir kaynağı, fakat bu adımlar muhtemelen Batılı tüketicileri de olumsuz etkileyecek.

Bu arada büyük uluslararası zincirler ve markaların Rusya’dan çekilişi de sürüyor. Son olarak McDonald’s ve Coca-Cola da Rusya’dan çekildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan ve ABD’den sonra dünyanın üçüncü en çok petrol üreten ülkesi olan Rusya’nın ekonomisi ağırlıkla enerji sektörüne bağımlı.

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