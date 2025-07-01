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Leman’ın Karikatürüne Spor Dünyasından Tepki: Kerem Aktürkoğlu Sessiz Kalmadı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Leman dergisinin tartışmalara yol açan karikatürüne sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatürde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’nın tasviri, kamuoyunda büyük tepki topladı.

Aktürkoğlu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Peygamber Efendimiz (s.a.v), biz Müslümanlara canlarımızdan daha azizdir. Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz.”

Kerem Aktürkoğlu’nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Binlerce kullanıcı, futbolcunun açıklamasına destek vererek Leman dergisine tepkilerini dile getirdi.

Söz konusu karikatürle ilgili birçok siyasi ve dini otorite de kınama mesajları yayınladı. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, karikatür hakkında soruşturma başlattı.

Leman’ın Karikatürüne Spor Dünyasından Tepki: Kerem Aktürkoğlu Sessiz Kalmadı
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