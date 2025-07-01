MHP’den Leman Dergisi’ne Sert Karikatür Tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında yer alan ve Hz. Muhammed’e atıf yapıldığı iddia edilen karikatüre sert tepki gösterdi. Partinin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şu sözlerine yer verildi:

“Peygamber Efendimizin yolu yolumuzdur, sözü sözümüzdür.”

Bahçeli, söz konusu karikatürü “nefretle lanetlediğini” ifade ederek, İslamofobiye karşı uluslararası düzeyde stratejik bir eylem planı hazırlanması gerektiğini vurguladı. Grup toplantısında yaptığı açıklamalarda da dinî değerlere yönelik bu tür saldırılara karşı duyarlılık çağrısında bulundu.

Yargı Süreci ve Tepkiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisinin ilgili sayısında yer alan karikatür nedeniyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında karikatürist, grafik tasarımcı, yazı işleri müdürü ve yayın yönetmeni olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca söz konusu sayıya toplatma kararı çıkarıldı ve Leman’ın dijital içeriklerine de erişim engeli getirildi. Bu gelişmelerin ardından bazı gruplar dergi binası önünde eylem düzenledi. Binaya saldırı girişimi sırasında camların kırılmak istendiği, bazı kişilerin protesto amacıyla bina önünde namaz kıldığı görüldü.