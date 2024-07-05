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Göç İdaresi’nden o iddialara yanıt geldi

Göç İdaresi’nden o iddialara yanıt geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Temmuz 2024 - 9:17
Göç İdaresi Başkanlığı, ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, bilgilerin incelendiği ve güncel bilgilerle uyuşmadığı belirtilirken, kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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