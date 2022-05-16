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Lafla olmaz somut adımlar atın! İsveç: PKK terör örgütü

Lafla olmaz somut adımlar atın! İsveç: PKK terör örgütü
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16 Mayıs 2022 - 9:38

Ankara’nın, PKK’ya desteği nedeniyle NATO üyeliğine rezerv koyduğu İsveç’ten çelişkili mesajlar geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Linde, PKK’nın ülkesi tarafından da terör örgütü olarak görüldüğünü kaydetti. Ancak İsveçli Bakan, YPG’yi hariç tuttu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ‘söz değil, somut adımlar’ beklediklerini açıkladı.

İsveç’in PKK ve Suriye’deki kolu YPG’ye yaklaşımından rahatsız olan Ankara’ya Stockholm’den yanıt geldi.

Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliğine başvuru doğrultusunda ilerlerken, Türkiye’nin bu iki ülkenin terör örgütlerine bakışına ilişkin çekinceleri gündemi değiştirdi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK’nın İsveç tarafından da terör örgütü olarak görüldüğünü söyledi. Sorunun yanlış anlamalardan kaynaklandığını savunan Linde, “Avrupa Birliği gibi biz de PKK’yı terör örgütü olarak görüyoruz” dedi. PKK’yı terör örgütleri listesinden çıkaracakları ya da kendisinin PKK ile görüşmeler yaptığı iddialarını reddeden Linde, “Böyle bir algı oluştuysa bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor” dedi.

ANA SORUN YPG

Ana anlaşmazlığın YPG konusunda yaşandığı Linde’nin sözlerine de yansıdı. “Suriye’nin kuzeyindeki oluşumdan” dolayı anlaşamadıklarını vurgulayan Linde, “Biz PKK’nın terör örgütü olduğunu kabul ediyoruz. Kuzey Suriye’deki oluşum için aynı şeyi düşünmüyoruz. Birçok NATO ülkesi de düşünmüyor. ABD ve diğer NATO ülkeleri gibi biz de Kuzey Suriye’deki Kürt örgütleri ile görüştük” dedi.

ŞİMDİLİK İLERLEME YOK

Berlin’de yapılan gayriresmi nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Linde bir araya geldi. Çavuşoğlu, “Türkiye’nin endişelerinin giderilmesi yönünde çalışma önerisi geldi” dedi. Linde ise “Türkiye ile yapılan müzakerelerde çözüme ulaşamadık ve diplomatik müzakerelere devam etme kararı aldık” diye konuştu.

 

Lafla olmaz somut adımlar atın İsveç: PKK terör örgütü

 

ÇAVUŞOĞLU: SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen NATO ülkeleri dışişleri bakanları gayriresmî görüşmeleri çerçevesinde Finlandiya ve İsveçli mevkidaşlarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendilerine Türkiye’nin endişelerini ve beklentilerini çok açık bir şekilde ilettiğini söyledi.

Görüşmelerinin ardından Berlin’de dün Türk basınına konuşan Çavuşoğlu, “Dün biz burada toplantı yaparken İsveç’in başkenti Stockholm’de bu terör örgütü mensupları toplantılar yaptı. Bundan kısa süre önce, İsveç’in üyelikle ilgili sürecinin başlamasından hemen sonra bu terör örgütünün sözde silahlı grubunun liderini ya da başındaki kişiyi bunlar kabul ettiler. Hem İsveç Savunma Bakanı hem de Dışişleri Bakanı kabul etti. Sonuçta bu konuda biz durup dururken bu ülkelerle ilgili açıklama yapmadık.

‘SÖZ YETMEZ’

Bu ülkelerle ilgili açıklama yaparken, Türkiye’nin endişesi nasıl giderilecek? Öyle sözle veya ‘Tamam, bakarız, ederiz’le olmaz. Bu yaptıklarından dolayı halkımız güvenmiyor. Özellikle İsveç için söylüyorum bunu. Dolayısıyla ‘Önlemler alacağız’ gibi laflar yetmez. Garanti vermeleri gerekir” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Hürriyet’in “İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla yaptığınız üçlü görüşmede Türkiye’nin endişelerini ve beklentilerini dile getirdiğinizi söylediniz. Muhataplarınız, endişelerin giderilmesi konusunda nasıl bir yaklaşım sergiledi ve ne gibi sözler verdiler” sorusunu şöyle yanıtladı:

‘TÜRK KAMUOYU İKNA EDİLMELİ’

“Terörle ilgili olarak PKK’yı terör örgütü olarak gördüklerini ve bu konudaki tutumlarının devam edeceğini söylediler. PKK terör örgütü Avrupa listesinde ama bu iki ülkenin, PKK ile ilgili tutumlarını biliyoruz. Danimarka, PKK güdümlü bir yayını kapatmıştı ama bu iki ülkede PKK ile ilgili yayınlar sürdü. Ayrıca şimdi PKK kamplarında eğitilmiş teröristler var.

Terörist başıyla ilgili resimleri olduğunu kendilerine fotoğraf ve belgelerle gösterdik. Toplantılarında bir taraftan terör örgütünün posterleri ve paçavraları da var. Sadece ‘PKK terör listesindedir’ diye geçiştirmeyi kabul etmeyeceğimizi söyledik. Onlardan da sizin endişelerinizi gidermek için çalışma yapalım önerisi geldi. Türk kamuoyunun iki ülkenin, özellikle İsveç’in üyeliğine neden karşı olduğunu anlattık. Türk kamuoyunun ikna edilmesi gerektiğini söyledik” dedi.

 

Lafla olmaz somut adımlar atın İsveç: PKK terör örgütü

 

STOLTENBERG: ÇÖZEBİLİRİZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye, niyetinin üyeliği engellemek olmadığını açıkça belirtti” derken, “Türkiye’nin dile getirdiği endişelerin masada konuşulacağını söyledi.

 

Lafla olmaz somut adımlar atın İsveç: PKK terör örgütü

 

ABD: KONSENSUS SAĞLANIR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği konusunda konsensus sağlanacağından emin olduğunu belirtti.

 

Lafla olmaz somut adımlar atın İsveç: PKK terör örgütü

 

ALMANYA: KAPIMIZ AÇIK

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise “İsveç ve Finlandiya için NATO’nun kapıları açıktır” derken, iki ülkenin olası başvurusunun “Almanya tarafında hızla onaylanacağını” söyledi.

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