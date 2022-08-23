Deprem mi oldu?

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Son depremler listesi, 23 Ağustos tarihinde gündemde yer alıyor. Gerçekleşen depremlerin detayları Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruluyor. Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?