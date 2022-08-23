Son depremler listesi, 23 Ağustos tarihinde gündemde yer alıyor. Gerçekleşen depremlerin detayları Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruluyor. Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?
Deprem mi oldu sorusu gerçekleşen sarsıntıların ardından yoğun ilgi görüyor. Kandilli Rasathanesi Son Depremler listesine göre 23 Ağustos’ta saat 07:00’da Muğla’da 1.5 büyüklüğünde, saat 06:28’de ise 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREM Mİ OLDU?
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.08.23 07:00:25 37.1285 28.5623 5.0 -.- 1.5 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.23 06:28:00 37.0697 28.4580 10.9 -.- 2.2 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.23 05:28:25 41.7972 32.4070 5.0 -.- 2.4 -.- CAKRAZBUZ-AMASRA (BARTIN) İlksel
2022.08.23 01:39:30 37.9792 27.1790 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.23 00:35:40 35.9242 36.1478 7.2 -.- 2.0 -.- ULUYOL-YAYLADAGI (HATAY) İlksel