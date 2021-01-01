Erdoğan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu’yu Görevden Aldı

Yaklaşık 6 ay önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla göreve gelen eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden alındı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bulu’nun göreve atanmasının ardından, rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi’nde protesto gösterileri düzenlenmişti. Protestolara diğer üniversitelerden de destek gelmişti.

Akademisyenlerin protestoları, her gün rektörlük önünde sürüyordu.

Kararın Asılsız Olduğunu İddia Etti

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanmasına rağmen, Prof. Dr. Bulu Instagram hesabından haberin asılsız olduğunu öne sürdü. Bulu, daha önce hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlarken söylediği “Peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim” yazdığı postuna göndermeye bulunarak “Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır” dedi.

Prof. Bulu, paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atamasıyla Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan protestolar sürüyordu.