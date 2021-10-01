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Kürtaj Filminin Görüntüleri Baygınlık Geçirtti

Kürtaj Filminin Görüntüleri Baygınlık Geçirtti
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09 Ekim 2021 - 10:54

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘Kürtaj’ filmi gerçekçi sahneleri sebebi ile pek çok kişinin baygınlık geçirmesine neden oldu.

58’incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘Kürtaj’ filmi bu akşam gösterildi. Ancak filmde çok sayıda izleyici gerçekçi sahneler nedeniyle baygınlık geçirdi. Film bir saat sonra da durduruldu. Ancak filmde yine baygınlık geçirenler oldu, film tekrar durduruldu.

Bu yıl 58’incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘Kürtaj’ filmi krizi yaşandı. Bu akşam gösterimi yapılan filmi izleyenler arasında iki kişi filmdeki sahneler nedeniyle ilk dakikalarda baygınlık geçirdi. Yetkililer filmi bir saat sonra durdurdu. Bayılan izleyiciler hastaneye kaldırıldı.

Filmin gösterimi baygınlık geçirenlerin hastane kaldırılmasından sonra tekrar başladı. Ancak filmin ilerleyen sahnelerinde yine bayılanlar olunca film tekrar durduruldu. Filmi izleyenler arasında çok sayıda kişi gerçekçi sahneler nedeniyle dayanamayıp gösterimden ayrıldı.

Film bir kez daha başladı ve 21:25 sularında da filmin gösterimi sona erdi. Filmin Venedik’teki gösteriminde de fenalık geçirenlerin olduğu öğrenildi.

Kürtaj filminin konusu

Audrey Diwan’ın ‘Kürtaj’ filmi Venedik Film Festivali’nden Altın Aslan Ödülü almıştı. Film, 60’lı yılların Fransa’sında istemediği hamileliğini sonlandırmak isteyen Anne’in mücadelesini anlatıyor.

1963, Fransa. Parlak bir üniversite öğrencisi olan Anne, beklenmedik bir hamilelikle karşı karşıya kalır. Bu, geleceğe dair tüm hayallerinin elinden kayıp gitmesi anlamına gelmektedir. Gebelik süreci ilerledikçe, Anne çevresi tarafından yalnız bırakılacaktır, zira kürtajın yasal olmadığı 60’lı yılların Fransa’sında bu karar cesaret gerektirmektedir.

Annie Ernaux’un aynı isimli yarı otobiyografik romanından uyarlanan Kürtaj, dünya prömiyerini Eylül ayında, 78. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde yaptı ve Altın Aslan’a layık görüldü. Anamaria Vartolomei, kendinden emin bir duruşla cesur ama aynı zamanda kırılgan bir Anne karakteri çizerek rolünün altından başarıyla kalkıyor.

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