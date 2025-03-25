Karadeniz Bölgesi’nde Kahverengi Kokarca Alarmı

Karadeniz Bölgesi’nde tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca, bu yıl kış uykusundan 2 ay erken uyandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle erkenden harekete geçen bu zararlı böceğe karşı mücadele hız kazanmış durumda.

Kahverengi Kokarca’nın Zararları

Türkiye’ye 2017 yılında Gürcistan’dan gelen kahverengi kokarca, özellikle fındık bahçelerine büyük zarar vermektedir. 300’den fazla bitki türünde beslenen bu böcek, suyu emdiği bitkilere zarar vererek bölgedeki tarımın büyük bir tehdidi haline gelmiştir. Özellikle fındık üreticileri, bu zararlı böcek nedeniyle sürekli mücadele etmek zorunda kalmaktadır.

Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Başladı

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen mücadele çalışmaları, biyolojik ve kimyasal yöntemlerle güçlendirildi. Geçen yıl 10 bin adet samuray arısı doğaya bırakılmışken, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 milyon samuray arısının salınması planlanmaktadır. Ayrıca, zararlı popülasyonları azaltmak amacıyla 600 farklı lokasyona feromon tuzakları yerleştirildi.

Biyosidal Ürün Dağıtımı ve İlaçlamalar

Biyosidal ürünlerin, halk sağlığına zarar vermeden kahverengi kokarcaya karşı etkili bir şekilde kullanılabilmesi için 5 bin adet biyosidal ürün, kırsal mahallelerdeki üreticilere dağıtıldı. İl genelinde ise 47 binin üzerinde boş bina ve mesken ilaçlanarak zararlının yoğunluğu azaltılmaya çalışılmaktadır.

“Sıcak ve Soğuk Dalgalarla Kokarca Popülasyonu Kontrol Altına Alınıyor”

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, geçen yıl tarımsal anlamda yüzde 7’lik bir zayiat yaşandığını belirterek, sıcak ve soğuk dalgalarının kokarca popülasyonunu baskılama etkisi yarattığını ifade etti. Bu yıl ise daha az bir zayiatla sezonun kapatılması hedeflenmektedir.

Zirai Mücadele ve Feromon Tuzakları

Kaplan, feromon tuzaklarının meyve vermeyen ağaçlara asılacağını ve bu sayede meyveye zarar vermeden kokarcaya karşı etkili bir mücadele yapılacağını belirtti. Ayrıca, tarım alanlarında yoğun ilaçlama ve mekanik mücadele de sürdürülmektedir.

Bakanlık Tarafından Sağlanan Kaynaklarla Etkin Mücadele

Bakanlık tarafından ayrılan büyük bütçe ve güçlü kaynaklarla yapılan bu mücadele, kahverengi kokarcaya karşı daha verimli sonuçlar almak için hızla devam etmektedir.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr