KURBAN BAYRAMI TATİLİ 5,5 GÜN OLARAK BELİRLENDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı 2025 tatil düzenlemesine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamaya göre, kamu çalışanları 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayacak şekilde toplam 5,5 gün idari izinli sayılacak. Tatil 10 Haziran Salı günü sona erecek.

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş tatil planlarını yapmaya başladı. Özellikle kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren idari izin konusu netleşti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla Kurban Bayramı tatilinin detaylarını duyurdu.

BAYRAM TATİLİ 5 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Fahrettin Altun’un açıklamasına göre, Kurban Bayramı tatili 5 Haziran 2025 Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. Bayramın dört günü olan 6, 7, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde kamu personeli idari izinli sayılacak. Böylece kamu çalışanları toplamda 5,5 gün tatil yapmış olacak.

10 Haziran Salı günü ise kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine dönülecek. Bu tatil düzenlemesiyle birlikte kamu çalışanları uzun bir bayram tatili fırsatına kavuşmuş olacak.

TATİL PLANLARI İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

5,5 günlük tatil, özellikle memurlar ve kamu çalışanları için şehir dışı seyahat ya da aile ziyaretleri planlamak adına önemli bir fırsat sunuyor. Bayram tatilinin hafta sonuyla birleşmesi, bu yıl Kurban Bayramı’nın daha uzun ve verimli değerlendirilmesini mümkün kılıyor.

FAHRETTİN ALTUN’DAN BAYRAM MESAJI

Açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Fahrettin Altun, “Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.