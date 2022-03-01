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KUANTUM DÜŞÜNCE

KUANTUM DÜŞÜNCE
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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63 views
09 Ocak 2023 - 14:35
Kuantum düşünce sisteminin oluşturduğu temel kavram aslında çeşitli algı ve imgeleme yöntemleri ile istediğimiz her şeyi kendimize ve hayatımıza çekebileceğimizi göstermektedir.
Bu düşünce sistemi ile birlikte bedenimizi istediğimiz forma getirebilir aynı zamanda düşünce gücümüz ile içinde bulunduğumuz her anı fırsatlarla dolu bir alana çevirebiliriz.
Gelecekte gerçekleşmesini istediğiniz her şey için öncelikle şu an içerisinde bulunduğunuz her an gerçek olabilecek kadar mümkün olduğunu da hayal etmelisiniz, gerçeği tezahür etmenin en iyi yollarından biri de onu hayal etmektir.
Özellikle titreşim frekansımızın bizim için en önemli olduğu zamanlar zihnimiz uyku ve uyanıklık arasındayken oluşur, o an bilincimiz sınırlı düşüncelerden tamamen arınmıştır.
Sabahları güne başlarken ve her gece yatmadan önce hayal ettiğiniz geleceği şu an mevcut olan gerçeğinizin içerisinde olduğunu ve sizin için gerçekleşmesi mümkün olan her şeyin aslında mümkün olduğunu imgeleyerek gözlerinizi sadece birkaç dakika dinlendirmelisiniz.
Gerçek şu ki etrafımızda var olan her şey aslında zihnimizin yansımasından oluşuyor. NLP ( beyin programlama ) tekniklerine göre beynimiz hayal ve gerçeği ayırt edemez bu yüzdendir ki evrensel tüm nitelikler Pi’nin sonsuzluğunu kanıtlar nitelikte programlanmıştır.
Unuttuk, unutturdular ! Aslında evrenin bir dili var ve eğer istersek evren ile aynı dili konuşabiliyoruz…
NLP-BIO Enerji Master Eğitmeni & Enerji Dönüşüm Virtüözü
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