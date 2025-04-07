“İRADE MİLLETİNDİR” SLOGANIYLA CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI!

CHP, kayyum tehdidini aşmak amacıyla “İrade Milletindir” sloganıyla olağanüstü bir kurultay gerçekleştirdi. Parti üyeleri, demokrasiye olan bağlılıklarını göstererek, demokratik bir şekilde genel başkanlarını seçmek üzere bir araya geldiler.

Tek aday olarak yarışan CHP Lideri Özgür Özel, genel başkanlık seçiminde rekor bir oy oranıyla ikinci kez genel başkanlığa seçildi. Toplam bin 171 geçerli oyun tamamını alan Özel, parti üyelerinin kendisine olan güvenini ve desteğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Bu olağanüstü kurultay, CHP’nin demokratik yapısının ve kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kayyum tehdidi karşısında, CHP üyeleri, “İrade Milletindir” sloganıyla birlik ve beraberlik mesajı vererek, demokrasiye olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdiler.

Kurultaya damga vuran bir olay da eski CHP İstanbul milletvekili Berhan Şimşek ve Özgür Özel arasındaki gerginlik oldu.

CHP’nin olağanüstü kurultayında genel başkan adaylığı için gerekli imzaları topladığını ancak başvuru süresini kaçırdığını belirten eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, sitemini ve itirazını Genel Başkan Özgür Özel’e kurultay salonunda iletti.

Şimşek, adaylık başvurusu için yeterince zaman verilmediğini ve bu durumun demokratik süreci engellediğini ifade etti. Kurultay salonunda yaşanan bu gelişme, parti içindeki demokratik tartışmaların canlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Şimşek’in bu açıklaması, kurultayın genel başkan seçimi dışında, parti içi demokratik süreçler ve adaylık başvurusu gibi önemli konulara da dikkat çekti.

Sayın Berhan Şimşek. İyi,güzel “Ben duvarlara CHP yazarken, Özgür Özel ve yanındakiler, kısa pantolonla geziyordu.”diyorsun ama… Ekrem İmamoğlu davasında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanma tehlikesinde daha aktif bir rol almanız gerekirken niye sesiniz çıkmıyordu? Saraçhane’de millet adalet için canını ortaya koyarken neden hayalet konumundaydınız?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve il başkanları ile birlikte gece gündüz mücadele ederken, Ekrem İmamoğlu için mitingler düzenlenirken Berhan Şimşek’in bu süreçte gözükmemesinin eleştirilmesi gayet doğal. Özellikle 301 gencin cezaevinde tutulması gibi hassas bir konuda da daha aktif bir duruş sergilemesi beklenirken sessiz kalmayı tercih etmesi büyük yanlıştı.

Takdir edersiniz ki halkın siyasi liderlerden beklentisi, sadece seçim zamanlarında değil, zor zamanlarda da yanlarında olmalarıdır. Bu nedenle, Berhan Şimşek’in bu dönemdeki sessizliğini ve rolünü sorgulamak en doğal hakkımızdır.