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Kredi kartına yeni tedbirler! Ekstreye yakın takip

Kredi kartına yeni tedbirler! Ekstreye yakın takip
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Ocak 2024 - 10:59

Bankalar müşterilerini, altın, döviz, kripto para alanların kredi kartının kapanabileceği yönünde uyardı. Vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, “makul gerekçesi olmayan transferler” de kartların kullanıma kapatılmasına yol açabilir.

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