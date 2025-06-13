İSRAİL-İRAN GERİLİMİ PİYASALARI VURDU

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği gece yarısı saldırılarının ardından, küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Altın fiyatları rekor seviyeye yükselirken, petrol piyasalarında da yüzde 7’nin üzerinde artış görüldü. Jeopolitik krizin büyümesiyle birlikte, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi piyasaları sarstı.

ALTINDA TARİHİ REKOR: ONS 3.430 DOLAR, GRAM ALTIN 4.380 TL

İsrail’in Tahran’a gerçekleştirdiği saldırı sonrası, ons altın 3.430 dolara kadar yükseldi. Türkiye’de ise gram altın 4.380 TL’yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altındaki yükselişin devam edebileceğini belirtiyor.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 7’DEN FAZLA ARTTI

Saldırının ardından enerji piyasaları da sarsıldı.

Brent petrolün varil fiyatı %7,40 artışla 74,49 dolara çıktı.

WTI (Batı Teksas türü) ham petrol %7,86 yükselerek 73,39 dolara ulaştı.

İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının devam edeceği sinyali, enerji arzına yönelik endişeleri artırdı ve fiyatları yukarı çekti.

İSRAİL’DEN YENİ SALDIRI SİNYALİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a yönelik saldırıların süreceğini belirterek, “Bu sadece başlangıç” mesajı verdi. Katz ayrıca, İran tarafından İsrail’e karşı insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarının beklendiğini de ifade etti.

ABD, ORTADOĞU’DAKİ DİPLOMATİK PERSONELİ TAHLİYE EDİYOR

Gerilimin artması üzerine ABD yönetimi, Orta Doğu’daki bazı diplomatik misyonlarında görevli personeli tahliye etme kararı aldı. Bu hamle, krizin küresel ekonomi üzerindeki etkisini daha da artırdı.