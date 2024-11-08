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Okullarda ilk ara tatil başladı

Okullarda ilk ara tatil başladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Kasım 2024 - 15:33

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki milyonlarca öğrenci ilk ara tatiline çıktı…

Birinci dönem ara tatili, 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 15 Kasım Cuma günü sona erecek.

18 KASIM’DA DERS BAŞI

Öğretmenler, ara tatil seminerlerini 11-15 Kasım’da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım’da tekrar ders başı yapacak.

Bu senenin eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ 20 OCAK’TA

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

20 HAZİRAN’DA ÖĞRETİM YILI TAMAMLANMIŞ OLACAK

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü son bulacak.

9 Eylül’de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025’te tamamlanacak.

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