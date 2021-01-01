Köylerin Son Hali Yürek Yaktı

Türkiye 8 gündür yangınlarla mücadele ediyor. 5 ilde ve 14 bölgede yangınlar devam ederken günün ağarmasıyla birlikte felaketin boyutları da gözler önüne serildi.

Zülfü Livaneli, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’la birlikte yaptığı incelemelerden fotoğraflar paylaştı. Livaneli paylaşımında “Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’la yangın bölgesindeyiz. Yangınlar hala devam ediyor. Çok üzücü çok” ifadelerini kullandı.

İşte Livaneli’nin paylaşımları:

HALUK LEVENT VE GAMZE ÖZÇELİK MANAVGAT’TA

Sanatçı Haluk Levent ise oyuncu Gamze Özçelik ile birlikte Antalya Manavgat’ta incelemelerde bulundu.

“HİÇ UÇAK GELMEDİ”

Oyuncu Şahan Gökbakar da günlerdir bölgeden canlı yayınlarla yardım çığlıklarını sürdürüyor. Gece yaptığı paylaşımda Şahan, alevlerin kendi evine yaklaştığını söyledi.

Dün gece ve bu sabah açtığı yayınlarda evini korumak için hazırlıklarını yaptığını söyleyen Gökbakar, “Burası için hiçbir çağrıda bulunmuyorum ama Turgut Köyü’nü kurtaralım. Yetkililerden Turgut Köyü’ne uçak rica ediyorum. Dün gecce sabahın ilk ışıklarında uçak göndermenizi rica ediyorum demiştim. Hiç uçak gelmedi. O köyde yaşlı popülasyonu çok fazla” ifadelerini kullandı.