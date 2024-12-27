KOSOVA’DA TÜRKÇE BİR BELEDİYEDE DAHA RESMİ DİL OLDU!

Kosova’nın Lipyan Belediyesi, aldığı önemli bir kararla Türkçeyi resmi dil statüsüne dahil etti. Bu gelişme, Kosova’daki Türk toplumu tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, Türkçe’nin bölgedeki tarihsel ve kültürel önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜRKÇE, LİPYAN BELEDİYESİ’NDE RESMİ DİL

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan, Lipyan Belediyesi’nin meclisinde oy birliğiyle kabul edilen kararın mimarı oldu. Kervan, Lipyan’a bağlı Yanova köyünde Türklerin yoğun olarak yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

“Türkçe, Kosova’da yüzyıllardır konuşulan bir dildir. Bu dili bir belediyede daha resmi statüye kavuşturmuş olmaktan mutluluk duyuyorum.”

KOSOVA’DA TÜRKÇENİN RESMİ STATÜSÜ

Türkçe, Kosova’da daha önce Prizren ve Mamuşa belediyelerinde resmi dil statüsüne sahipken; Priştine, Gilan, Vıçıtırın, Güney Mitroviça ve Kuzey Mitroviça gibi belediyelerde de resmi kullanımda dil olarak tanınıyor. Kosova yasalarına göre, bir dil belediye sınırlarında geleneksel olarak konuşuluyorsa, resmi statüye alınabiliyor. Ancak bu, dilin belediyenin tüm resmi işlerinde zorunlu olarak kullanılacağı anlamına gelmiyor.

TÜRKÇE KONUŞANLARIN SAYISI ARTIYOR

Son yapılan nüfus sayımına göre, Kosova’da yaklaşık 19.419 Türk yaşıyor. Bunun yanı sıra, yaklaşık 50.000 kişi Türkçe’yi ikinci dil olarak konuşabiliyor. Bu istatistikler, Türkçe’nin Kosova’daki sosyal ve kültürel önemini ortaya koyuyor.

KÜLTÜREL BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Türkçe’nin Lipyan Belediyesi’nde resmi dil ilan edilmesi, Kosova’daki Türk toplumu için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Bu adım, yalnızca dilin kullanımını artırmakla kalmayıp, Türk kültürünün bölgedeki varlığını da pekiştiriyor.

KOSOVA’DA DİL ÇEŞİTLİLİĞİ

Kosova, birden fazla resmi dilin konuşulduğu çok kültürlü bir yapıya sahip. Türkçe’nin bu yapıda daha fazla yer bulması, bölgedeki dil çeşitliliğini zenginleştiriyor ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlıyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr