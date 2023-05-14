Bakan Soylu: Bugün 601 bin güvenlik görevlisi çalışıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu’nda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Seçim güvenliği ile ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, “Bugün 601 bin güvenlik görevlimiz şu anda görevlerinin başındadır” dedi.

Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu’nda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanan Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

YSK’nın yönetiminde olan bu seçimle ilgili güvenlikle alakalı önlemlerin 3 aşamada bugüne kadar almaya çalıştık. Birincisi seçim öncesi, ikincisi seçim anı yani bugün, üçüncüsü seçim sonrası. Seçim öncesinde, 2018 seçiminde toplam 311 olay oldu, 2023 seçimlerinde ise 280 olay oldu. Yani 2018 seçimlerinden daha az bir olayla seçim öncesi olay sayısını kapatmış olduk. 1833’ten itibaren Türkiye büyük bir seçim tecrübesine, muhtarlık seçimlerinden itibaren seçim tecrübesine sahip.

Biz de bu seçimler için YSK ile birlikte özellikle hem 8 ayrı bölgede ayrım yaptık. Bunların her birinde toplantılar yaptık. Bugün 601 bin güvenlik görevlimiz şu anda görevlerinin başındadır, seçimin sonuna kadar. Hem okulların iç güvenliği hem okulların dış güvenliği hem seçim kurullarının iç güvenliği konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir olayda güvenlik görevlilerini çağırması neticesinde görevlerimizin başındayız. Yaklaşık 601 bin güvenlik görevlisinin yanı sıra 79 helikopterimiz 8 uçağımızla olaylar için ve görev için görevinin başındadır. Hem okulların jeneratör, kamera, ışıklandırma bütün tertibatı içerisinde günler öncesinden gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Deprem bölgesiyle ilgili de oy kullanmada herhangi bir sorun söz konusu değildir. Seçim konteynerlerindeki oy verme işlemi sorunsuz olarak başlamıştır. Sabahın erkeninden itibaren geçen seçimlere nazaran daha yoğun oy kullanma var. Hayırlı ve uğurlu olsun.