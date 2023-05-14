Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bakan Soylu: Bugün 601 bin güvenlik görevlisi çalışıyor

Bakan Soylu: Bugün 601 bin güvenlik görevlisi çalışıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
14 Mayıs 2023 - 10:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu’nda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Seçim güvenliği ile ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, “Bugün 601 bin güvenlik görevlimiz şu anda görevlerinin başındadır” dedi.

Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu’nda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanan Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

YSK’nın yönetiminde olan bu seçimle ilgili güvenlikle alakalı önlemlerin 3 aşamada bugüne kadar almaya çalıştık. Birincisi seçim öncesi, ikincisi seçim anı yani bugün, üçüncüsü seçim sonrası. Seçim öncesinde, 2018 seçiminde toplam 311 olay oldu, 2023 seçimlerinde ise 280 olay oldu. Yani 2018 seçimlerinden daha az bir olayla seçim öncesi olay sayısını kapatmış olduk. 1833’ten itibaren Türkiye büyük bir seçim tecrübesine, muhtarlık seçimlerinden itibaren seçim tecrübesine sahip.

Biz de bu seçimler için YSK ile birlikte özellikle hem 8 ayrı bölgede ayrım yaptık. Bunların her birinde toplantılar yaptık. Bugün 601 bin güvenlik görevlimiz şu anda görevlerinin başındadır, seçimin sonuna kadar. Hem okulların iç güvenliği hem okulların dış güvenliği hem seçim kurullarının iç güvenliği konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir olayda güvenlik görevlilerini çağırması neticesinde görevlerimizin başındayız. Yaklaşık 601 bin güvenlik görevlisinin yanı sıra 79 helikopterimiz 8 uçağımızla olaylar için ve görev için görevinin başındadır. Hem okulların jeneratör, kamera, ışıklandırma bütün tertibatı içerisinde günler öncesinden gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Deprem bölgesiyle ilgili de oy kullanmada herhangi bir sorun söz konusu değildir. Seçim konteynerlerindeki oy verme işlemi sorunsuz olarak başlamıştır. Sabahın erkeninden itibaren geçen seçimlere nazaran daha yoğun oy kullanma var. Hayırlı ve uğurlu olsun.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oy oranı ne; kim kaç puan önde?Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oy oranı ne; kim kaç puan önde?
AŞAĞILIK RUHLAR CANI CEHENNEME !AŞAĞILIK RUHLAR CANI CEHENNEME !
Kaçak göçmene ev kiralayana 355 bin TL cezaKaçak göçmene ev kiralayana 355 bin TL ceza
Seçim günü yasakları devreye girdiSeçim günü yasakları devreye girdi
SON DAKİKA | Türkiye sandık başında! Oy kullanırken bunlara dikkat…SON DAKİKA | Türkiye sandık başında! Oy kullanırken bunlara dikkat…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü isimler sandık başında!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oy oranı ne; kim kaç puan önde?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AŞAĞILIK RUHLAR CANI CEHENNEME !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Oy Oranları ve dakika dakika son gelişmeler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kaçak göçmene ev kiralayana 355 bin TL ceza
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Soylu: Bugün 601 bin güvenlik görevlisi çalışıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçim günü yasakları devreye girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SON DAKİKA | Türkiye sandık başında! Oy kullanırken bunlara dikkat…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso’dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !