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Bilgi Üniversitesi’ndeki 18 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında karar

Bilgi Üniversitesi’ndeki 18 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında karar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Kasım 2023 - 15:05

Bilgi Üniversitesi’ni 18 milyon dolar dolandırmakla suçlanan 5 kişi hakkında açılan davada karar çıktı. Bugünkü kurla 505 milyon TL’ye denk gelen dolandırıcılıkta, dönemin Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rıfat Sarıcaoğlu ile birlikte 5 sanığa 4 yıl 2’şer ay hapis, 75’er milyon TL de adli para cezası verildi. Anılan para, okul adına ağaç dikilmesi için ‘bağış’ olarak projelendirilmişti.

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