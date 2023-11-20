Bilgi Üniversitesi’ndeki 18 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında karar

Bilgi Üniversitesi’ni 18 milyon dolar dolandırmakla suçlanan 5 kişi hakkında açılan davada karar çıktı. Bugünkü kurla 505 milyon TL’ye denk gelen dolandırıcılıkta, dönemin Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rıfat Sarıcaoğlu ile birlikte 5 sanığa 4 yıl 2’şer ay hapis, 75’er milyon TL de adli para cezası verildi. Anılan para, okul adına ağaç dikilmesi için ‘bağış’ olarak projelendirilmişti.