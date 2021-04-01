Koronavirüsün Sırrı Onda Bulundu!

Dünya yaklaşık 2 yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor.

Eski normallerimizi geride bırakmamıza neden olan Kovid-19 dünya üzerinde milyonlarca insanın canına mal olurken bilim dünyasının de neredeyse tüm enerjisini bu alana ayırmasına neden oldu.

Bilim insanları bir yandan virüse çare bulmak için uğraşırken bir yandan da virüsün kaynağını belirlemeye çalışıyor.

Yapılan son araştırma ise bu alanda ezber bozan sonuçlar sundu. Gelen kabul gören teoriye göre, virüs Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktı.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğinde yapılan araştırmada ‘sıfırıncı hasta’ yani Kovid-19’un ilk izleri İtalya’da bir kişide tespit edildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kasım 2019’da boğaz ağrısı şikayetiyle Milano’daki bir hastaneyi ziyaret eden kadının verileri aylar sonra incelendi ve koronavirüsün izlerine rastlandı.