Son Dakika: Konyaspor, Serdar Gürler’in Galatasaray’a transferini yalanladı

İttifak Holding Konyaspor’un 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler’in Galatasaray’a transfer olduğu yönünde çıkan haberleri kulüp yetkilileri yalanladı. Yetkililer, henüz bir transfer söz konusu olmadığını belirtti.