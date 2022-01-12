Cem Bölükbaşı Formula 2’de yarışacağını açıkladı!

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, gelecek sezon Formula 2’de mücadele edeceğini açıkladı. Sürecin çok hızlı ilerlediğini ancak çok mutlu olduğunu belirten Cem Bölükbaşı, Formula 2’de Charouz Racing System takımında yarışacak.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, gelecek sezon Formula 2’de yarışacacağını resmen duyurdu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Cem Bölükbaşı, “Çok farklı bir döneme başlıyoruz. Bizim için çok önemli bir gün. Son 2 ayda uykularımızın kaçtığı çok oldu. Formula 2 Abu Dabi testleriyle başladı her şey. İlk defa bindiğim bir otomobil oldu. Çok hızlı bir yıl oldu. Formula 3 Asya ilk katıldığım tek koltuklu yarıştı. 3-4 senede F3’ten F2’ye çıkışlar oluyor genelde. Bizim için çok hızlı bir süreç oldu.” dedi.

Cem Bölükbaşı ayrıca “Bu sene, 2022 sezonunda FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası’na katılacağım. Resmi olarak söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

“BENZİNCİDE BİLE SORUYORLARDI”

Açıklamalarına devam eden başarılı sporcu, “Uzun zamandır bana çok soruluyordu. Benzincide bile görenler soruyordu. 1 hafta önce imzalar atıldı. Bizim için çok büyük bir adım. Formula 1 bu sezon 23 yarış olacak. 14 yarışta biz olacağız. Formula 2’nin en uzun takvimi. Çok uzun bir sezon bizi bekliyor.” diye konuştu.

“BELKİ DE SANALDAN GELİP F1 PİLOTU OLAN İLK KİŞİ OLACAĞIM”

Önemli bir seviyeye yükselmesine karşın daha her şeyin başlangıcında olduğunu belirten Bölükbaşı, “Kısa bir süre de olsa çok uzun bir yol aldık. Dijitaldeki bilinirliğim Formula 1’in de dikkatini çekti. Onlar da çok etkilendi ve takip etti bu durumu. Espor’dan gelip Formula 2’ye çıkan ilk pilot oldum. Hikaye olarak onların da ilgisini çekiyor bu. Belki de sanal dünyadan gelip tarihin ilk Formula 1 pilotu olacağım. Bu seviye çok büyük bir adım ama daha başlangıç. Daha çok başındayız. Yarışmayı seviyoruz. Çok stresli olsa da yarış haftaları çok keyifli.” dedi.

“ÇOK UZUN BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR”

Formula 2 için hazır olduğunu ifade eden milli sporcu, “Ailemin çok sesli şikayetleri olmadı, derslerime yansımadığı sürece neyi seviyorsam yapmamı söylediler. Okula gitmeden uyanıp antrenman yapıyordum. Kulaklığım takılıydı ama simülasyon çok ses çıkardığı için onlar da uyanıyordu. Formula 2 için hazırım. Fiziksel antrenmanlar çok önemli. Formula 2’de yarışıyorum ama Formula 1’e hazırlanıyormuş gibi çalışmalar yapmam lazım. Elimize bir fırsat geldi ve dünyada yalnızca 22 kişiyiz. Hepimiz Formula 1 hayali peşinde koşuyoruz. Formula 3 Asya Şampiyonası’na da katılacağım. Formula 1 lisansı için toplamam gereken lisans puanları var. Formula 2’deki sprint yarışları da sayarsak toplam 43 yarışa çıkacağım. Çok uzun bir sezon bizi bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Menajeriyle işbirliğinin başlangıç serüvenini anlatan Cem Bölükbaşı, “Menajerim Temuçin Ünalp ile bana monitör alması için mesaj atmamla birlikte tanıştım. 3 senedir beraberiz. Bana aldığı monitör markası daha sonra bizim sponsorumuz oldu.” dedi.

“EN BÜYÜK YATIRIM SİMÜLASYONA YAPILIYOR”

Motor Sporları ve Formula 1’de simülasyonun önemine vurgu yapan başarılı pilot, “Şu anda bütün Formula 1 takımlarının ve pilotlarının en büyük yatırımları simülasyon sistemlerine oluyor. İlk ayarlar simülasyonda yapılıyor. Araçta daha az antrenman şansınız var. Cuma günü araca oturduğunuzda bütün ayarlar simülasyona göre yapılıyor. Hamilton da bu sezon bir açıklamasında; “Daha önce çok simülasyon kullanmıyordum ama bu sezon yoğunlaştım” dedi. Benim simülasyondan gelişim bu sebeple önemli. Bir pilotun simülasyonda iyi olması önem taşıyor.” diye konuştu.

“YOĞUN BİR ÇALIŞMA TEMPOSUNDAYIZ”

Soru: 2021 Ocak’tan 2022 Ocak’a kadar neler değişti ve gelişti?

Cem Bölükbaşı: Her şey çok hızlı gelişti. Formula 3 Asya’ya giderken Formula 2’yi hedefliyorduk. Yarış mühendisime bunu söylediğimde ‘Siz kafayı yemişsiniz’ dedi bize. Richard 2020 Formula 3 Asya Şampiyonunun yarış mühendisiydi. Bana verildiğinde ‘Ben şampiyonun mühendisiydim şimdi bana esporcuyu verdiniz’ demiş. Şimdi sezon boyunca beraberiz. F3 Asya’dayken de F2 teklifleri gelmişti ama Richard ‘Paran olsa da buna izin vermem çünkü hazır değilsin’ dedi.

Soru: Formula 2’de daha teknolojik bir araçta DRS ve pit-stop deneyimi yaşayacaksın. Bunlara hazır mısın? Neler bekliyorsun?

Cem Bölükbaşı: Aracın farkındansa çok farklı detaylar ve teknolojiler devreye giriyor. Pit ekibinin 2 saniyede lastikleri değiştirdiğini görüyorsunuz. Abu Dabi’de bunun çok daha detaylı olduğunu gördüm. Daha pite gelmeden direksiyondan farklı ayarlar yapıyorsunuz. Pite girince 1 cm ileride durursanız süre kaybedebilirsiniz. Bunlarda bizim için devreye yarış mühendisim giriyor. Sezon öncesi testlerde bunlara çalışacağız. Euro Formula ve Formula 3’te tek mühendisiniz var. F2’de ise 4 tane bireysel mühendis var. Takım size bilgi veriyor, siz de takıma bilgi veriyorsunuz. Yoğun bir çalışma temposundayız.

Soru: Formula 2 takvimine Türkiye girebilir mi?

Cem Bölükbaşı: Bu bizim en büyük hayalimiz ama buna ben karar veremem. Bir şey de söyleyemiyorum. Bu sezon takvim belli ama gelecek yıllar için gridde bir Türk pilotun olması etkili olabilir.

“İDOLÜM ALONSO”

Okay Karacan’dan soru: Gurur duyduğumuzu söylemek istiyorum. Dünyanın en büyük kumpanyasında F1’in destek yarışında sen olacaksın. Hızlısın, cesursun, savunmalarında çok mantıklı yapıyorsun ve her şeyden önemli hızlı öğreniyorsun. Formul1 1 pilotlarının idolleri vardır. Senin idolün var mı? Kim?

Cem Bölükbaşı: Benim idolüm Fernando Alonso. Küçüklüğümde izlediğim, sonrasında da yakın temasta olduğun bir pilot. Aslında her F1 pilotu benim için idoldür. Heposi dünyanın en iyi 20 pilotu. Alonso’ya özel bir bağım var. Abu Dabi’de de kendisiyle görüştüm. Seneye padokta olacağımı söylediğimde çok sevindi.

Soru: En çok yarışmak istediğin pist hangisi?

Cem Bölükbaşı: Bakü’yü ve Monaco’yu çok merak ediyorum. İstanbul Park’ta hiç yarışmadım, hayalim diyebilirim. Soksk pistleri çok heyecanlandırıyor.

FORMULA 1’DEN CEM BÖLÜKBAŞI PAYLAŞIMI

Formula 1 sosyal medya hesaplarından Cem Bölükbaşı’nın Formula 2’de yarışacağı duyurusunu; “F1 Espor’dan F2’ye geçen ilk pilot” başlığıyla yaptı.

EREN ÜÇLERTOPRAĞI: “CEM’E MADDİ MANEVİ DESTEK SAĞLAYACAĞIZ”

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı da yaptığı açıklamada “Cem’i tebrik ederim. Tebrik edilmesi gereken başta ailesi. Bu serüvene inanmaları, ardından Temuçin’in ve sponsorların inanması bunu gerçeğe dönüştürdü. Biz Türkiye’de çok organizasyonlar düzenledik. Başta Formula 1 olmak üzere… Ama her organizasyon sonrası içimiz buruktu, burada bir Türk olmadığı için üzülüyorduk. Cem’in yeteneğine ve ileriye dönük projeksiyonuna çok inanıyoruz. Maddi manevi destek sağlayacağız. Cem çok önemli bir yola çıkıyor, buradaki desteği kurumlar ve şirketler için sağlamalıyız. Cem’e daha fazla destek olmamız lazım. İnşallah Cem Formula 1 için emin adımlarla ilerlerken arkasından gelen genç sporcular için de bir yol olacak. En iyisini yapacağına yürekten inanıyoruz.” diye konuştu.

Formula 2’yi de Türkiye’ye getirmek istediklerini belirten Üçlertoprağı, “Son iki yıldır fırsatları değerlendirerek takvime girdik. Bu sezon takviminde yokuz ama Omicron’un etkisiyle yeniden girme şansımız olabilir bilmiyoruz. Eğer F1 gelirse F2’nin de gelmesi için üzerimize ne düşüyorsa diplomatik olarak elimizden geleni yaparız.” dedi.

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Motorsporları kariyerine kartingle başlayan Cem Bölükbaşı, Michael Schumacher Karting Akademisi’nde eğitim aldı.

Maddi imkansızlıklar ve sponsor eksikliği sebebiyle hayallerini erteleyen Cem Bölükbaşı, ardından Formula 1 E-Spor etkinliklerine katıldı. Dijital yarışlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 2018’de 80 bin kişi arasından ilk 20’ye giren Cem Bölükbaşı, 2018’de Borusan Otomotiv’in GT Serisi takımına katılarak gerçek pistlere geri döndü.

İlerleyen yıllarda hem Espor hem de pist yarışlarında mücadele eden Cem, çeşitli başarılar elde etti. 2020’de, Formula 3 Asya Serisi’nde mücadele etti. Sosyal medyadaki etkinliğiyle bu serinin izlenmesinde artış oldu.

Pistte de başarı elde ederek çaylaklar arasında üçüncü oldu. 2021’de çeşitli kategorilerde yarışmalara katıldı. Avrupa dayanıklılık şampiyonasında mücadele edip 2.’likler kazandı. Daha sonra Euro Formula Open’da yarıştı.

Macaristan, İtalya gibi yarışlarda başarılar elde etti. 15 yarışa katılıp 8 kez podyuma çıktı ve 2 yarış kazandı.

FORMULA 2 NEDİR?

Formula 1 ile çoğu pistte beraber koşulan, 14 hafta boyunca Formula 1 yarışları öncesinde koşulan bir yarış türü. Sezonu 14 yarış sürüyor. Burada başarılı olan ve Formula 1 takımlarının dikkatini çeken pilotlar, ileride Formula 1 aracında koltuk bulabiliyorlar.