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Konyaspor – Galatasaray maçında tansiyon yükseldi! Fernando Muslera çok öfkelendi

Konyaspor – Galatasaray maçında tansiyon yükseldi! Fernando Muslera çok öfkelendi
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18 Mart 2023 - 10:53

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray’ın Konyaspor’a 2-1 yenildiği karşılaşmada sinirler gerildi.

Lider Galatasaray, 26. haftada konuk olduğu Konyaspor’a 2-1 yenildi ve 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Konyaspor’un son dakikalarda bulduğu ikinci gol sonrası büyük sevinç yaşanırken kaleci Sehic de kalesi terk ederek sarı kırmızılıların kale arkasında yaşanan sevince katıldı.

Konyaspor kalecisi Sehic’in kendi yarı sahasından gelerek galibiyet golüne sevinmesi Muslera’yı sinirlendirirken ortalık bir anda karıştı.

Sehic’in deplasman tribününde bulunan sarı kırmızılı taraftarlara dönerek Icardi sevinci yaptığını gören Muslera, meslektaşına sert bir şekilde tepki gösterdi.

İki kaleci arasında kısa süreli itişme yaşanırken araya giren oyunlar ortalığı sakinleştirdi.

Maçtan sonra tribünden çekilen videolarda Sehic’in Galatasaray deplasman tribününe doğru Icardi’nin gol sevincini yaptığı, Muslera’nın da bunun üzerine Sehic’e tepki gösterdiği görüldü.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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