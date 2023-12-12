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Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı

Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Aralık 2023 - 9:13

Dillere pelesenk olan şarkıları, samimi tavırları ve cesur sahne tarzı ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın önceki akşam sevenleriyle buluştu. Konseri sırasında fenalaşan Simge, kulise geçerek bir süre şarkılarına ara verdi. Ardından konseri zor şartlar altında tamamladı. Güzel şarkıcı sahne sonrasıambulansla hastaneye kaldırıldı.

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