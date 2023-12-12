Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı

Dillere pelesenk olan şarkıları, samimi tavırları ve cesur sahne tarzı ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın önceki akşam sevenleriyle buluştu. Konseri sırasında fenalaşan Simge, kulise geçerek bir süre şarkılarına ara verdi. Ardından konseri zor şartlar altında tamamladı. Güzel şarkıcı sahne sonrasıambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aşkın Olayım şarkısı ile dinlenme rekorları kıran Simge Sağın, önceki akşam İstanbul’da sevenleriyle buluştu. Konser esnasında rahatsızlanan ünlü isim konsere bir süre ara vermek zorunda kaldı.
Kuliste kendini toparlayıp sahneye geri dönen Sağın, konseri zor şartlar altında bitirdi.
SnobMagazin’de yer alan habere göre; sahne sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Simge virüs kaptığını açıkladı ve sevenlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.