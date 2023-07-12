Komşu haftalardır bekliyordu: Erdoğan Miçotakis ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın Başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilen NATO zirvesindeki temasları kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Hollanda Başbakanı Rutte’nin ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor. NATO liderleri, zirve çerçevesinde Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı’nın ikinci oturumuna katıldı.

Zirve kapsamında dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ilk olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan daha sonra Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü.

Erdoğan görüşmenin ardından Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada ‘Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile NATO Zirvesi marjında gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum’ dedi.

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Erdoğan bu görüşmelerin ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

‘Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Vilnius/Litvanya’da düzenlenen NATO Zirvesi marjında Türkiye ve Yunanistan’ın Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla bir araya gelmişlerdir. Görüşme iyi bir atmosferde gerçekleşmiştir. Sayın Erdoğan ve Sayın Miçotakis, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arzetmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. Bu amaçla iki taraf, önümüzdeki dönemde olumlu ivme üzerine inşa etme ve iki ülke arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varmışlardır. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik’te düzenlenmesi konusunda anlaşmışlardır. İki Dışişleri Bakanını süreçlere rehberlik etmek ve ilerleme hakkında rapor vermekle görevlendirmişlerdir. İki lider, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyileşmesini sağlayacak güven ortamının ve koşulların oluşturulması amacıyla her düzeyde daha sık temaslarda bulunulması niyetlerini vurgulamışlardır.’

Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis görüşmesi sonrası Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta devam eden NATO Liderler Zirvesi kapsamında, NATO-Ukrayna Komisyonu Devlet ve Hükûmet Başkanları Toplantısı’na katıldı.



YUNANİSTAN HAFTALARDIR BUNU KONUŞUYOR: YENİ BAŞLANGIÇ UMUDU

İki liderin yapacağı görüşme haftalardır Yunan medyasının en önemli gündem başlıklarından biriydi.

Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketi ve Atina’da meydana gelen tren faciası sonrası atılan karşılıklı adımlar ile yumuşayan ikili ilişkilerin bu görüşme ile ‘yeni bir başlangıca’ dönüşmesi bekleniyor.

Erdoğan ve Miçotakis’in yaklaşık bir buçuk yıl sonra bugün aynı masaya oturduğuna dikkat çeken Yunan medyası bugün yine Yunan-Türkiye ilişkilerinin yeniden başlama fırsatını ele aldı.

In.gr Haber sitesi iki liderin görüşmedeki önceliğinin ‘müzakerelerin iplerini tekrar eline almak’ olacağını öne sürdü ve Yunan diplomatik kaynaklarının iki taraf arasında güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğinden bahsettiğini vurguladı.

Protothema da iki liderin pozitif bir gündemle toplandığını ve masadan kötü bir sonuç çıkmasının beklenmediğini yazdı.

MİÇOTAKİS’TEN SICAK MESAJ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi sıcak bir mesaj gönderdi ve bu görüşmenin ‘bir başlangıç’ olabileceğini vurguladı ve “İki ülkedeki seçimlerin ardından ilk buluşmamız olacak. Her ikimizin de güçlü halk desteğiyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden başlaması için ilk adımı atabileceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.