Yaktıkları eve müdahaleye giden itfaiye ekiplerine de saldırdılar

Denizli’nin Çivril ilçesinde iki aile arasında çıkan gerginlik, bir evin ateşe verilmesiyle sonuçlandı. Yangına müdahale eden Büyükşehir İtfaiye ekibine yönelik saldırı, tepkilere yol açtı.

Pazartesi gece yarısı Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi’nde iki aile arasında yaşanan gerginlik, bir tarafın husumetli olduğu ailenin evini ateşe vermesiyle alevlendi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye ekibi, şüpheli şahıslar tarafından saldırıya uğradı. İtfaiye aracının önünü kesen ve aracı taş yağmuruna tutan saldırganlar, daha sonra aracın şoförü İtfaiye personeli Osman Kertik’i araç içerisinden indirip fiziksel müdahalede bulundu.

Olayın ardından Jandarma tarafından yakalanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt ve İtfaiye Dairesi Başkanı Armağan Murat Başlı, saldırıya uğrayan personel Osman Kertik’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundular.

“BU SALDIRI KABUL EDİLEMEZ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, saldırıyı kınayarak, itfaiye ekibine destek verdi. Çavuşoğlu, “Bu saldırı kabul edilemez” ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

“Can ve mal güvenliğimiz için 7/24 üstün özveriyle görev yapan itfaiye teşkilatımızın her bir personeli bizim gözümüzde kahramandır. Yaşanan talihsiz olay bizleri derinden üzmüştür. İnsanlık namına çalışan mesai arkadaşlarımıza yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Bilinmelidir ki, Denizli halkına hizmet için tüm imkanlarımızla seferber olmaya devam edeceğiz.”

Denizli’deki bu olay, acil durum ekiplerinin karşılaştığı tehlikeleri ve toplumun güvenliğini sağlama görevindeki zorlukları gözler önüne serdi. Belediye yetkililerinin ve toplumsal liderlerin, bu tür saldırılara karşı verdikleri güçlü tepkiler, kamu güvenliği ve hizmet sunumunun önemini vurguluyor.