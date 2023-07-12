Jorge Jesus istedi, Galatasaray ve Zaniolo’ya çılgın teklif! Görüşmeler…

Galatasaray’ın şampiyon tamamladığı geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma’dan transfeqr ettiği Nicolo Zaniolo’nun transferi konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Sezonun sonra ermesiyle birlikte İtalyan Milli Takımı’na davet alan yıldız oyuncunun ismi bir süredir Juventus ve Milan ile anılıyor.

JUVENTUS İLE GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Bir süre Galatasaray ile görüşen Juventus, 20 milyon Euro artı McKennie ya da Kean teklifinden olumlu geri dönüş alamamıştı.

‘GALATASARAY’DA MUTLUYUM’ DEMİŞTİ

Yaklaşık 15 gün önce Juventus’a transferi ihtimali hakkında konuşan Zaniolo, “İstanbul’da kendimi çok iyi hissediyorum. Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağım. Juventus Devler Ligi’nde olmasa da Juventus’tur. Galatasaray’da kendimi harika hissediyorum. Her türlü çözüme açığım. Her zaman bir Juventus taraftarı oldum. Çok iyi bir kulüp, orada oynamayı çok isterim. İki taraf için iyi şartlar varsa mükemmel olur. Aksi takdirde kendimi çok iyi hissettiğim Galatasaray’da kalacağım” ifadelerini kullanmıştı.

ERDEN TİMUR: ‘ZANIOLO MUTLU AMA’

Geçtiğimiz günlerde ise Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, “Nicolo Zaniolo’yu yüksek bir rakam gelmezse satmayacağız. Zaniolo burada mutlu ama hayalindeki kulüp gelip aklını karıştırırsa o ayrı bir şey. Biz de oyuncuyla anlaşıp bonservisini düşürmesini istiyoruz. Bunlar normal bir şey” şeklinde konuşmuştu.

ZANIOLO’YA 120 MİLYON EURO

Bu gelişmelerin ardından İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. La Gazetta dello Spor’un haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Zaniolo’ya 4 yıl için 120 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Haberde; Al Hilal ile Galatasaray arasında görüşmelerin başladığı ve Suudi Arabistan ekibinin oyuncunun 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi.

JORGE JESUS İSTEDİ

Ayrıca geçen sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus’un, Al Hilal’in başına geçtiği ve oyuncunun transferini istediği bilgisi verildi.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE 2 GOL ATMIŞTI

Galatasaray’a ilk geldiğinde yaz Transfer döneminde 30-35 milyon euro bonservis karşılığı takımdan ayrılacağı yönünde Haberler çıkan Zaniolo, Sarı-kırmızılı formayla ligin ikinci yarısında 10 maça çıkıp 5 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde attığı goller ve performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.